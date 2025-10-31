Один из трех российских "Орешников" уничтожили СБУ и ГУР в Капустином Яру, - Малюк

Один из российских комплексов "Орешник" был уничтожен на территории России силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины. Это произошло летом 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.

"До этого мы ни разу не озвучивали, но коротко можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории - на Капустином Яру - силами ГУР, СБУ и ВСУ. Это была очень успешная операция и уже прошло много времени", - заявил он.

По словам Малюка, "уничтожение было стопроцентное".

Он подчеркнул, что эта операция никоим образом не афишировалась. Об уничтожении "Орешника" докладывали исключительно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также, по словам главы СБУ, о результатах операции знали несколько президентов других стран.

Что известно о ракете "Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

Детали о ее технических характеристиках ограничены. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что ракета способна поражать цели со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). Согласно российской классификации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км.