Безруков, Цыганова и Мизулина: ГУР обновило список "рупоров Кремля"

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовали новую подборку российских публичных лиц, которые открыто поддержали войну против Украины и оккупацию украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как сообщает ГУР МО Украины, в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions опубликованы данные о еще 11 российских деятелях культуры и медиасферы. В список вошли актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры и композиторы, которые поддерживают путинский режим и распространяют пропагандистские нарративы.

Среди фигурантов:

российский актер Сергей Безруков, который участвует в агитационных мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины для "поддержания боевого духа" российских военных;

певица Виктория Цыганова - исполнительница песен, ставших символами ЧВК "Вагнер" и российских военных операций в Украине.

Кроме того, в перечень включена Екатерина Мизулина - член общественной палаты РФ и директор "Лиги безопасного интернета", которая выступает за ограничение свободы слова в России и активно продвигает дезинформацию о войне против Украины.

Сейчас раздел "Рупоры кремля" портала War&Sanctions содержит информацию уже о 161 российском пропагандисте, которые оправдывают агрессию РФ, поддерживают военные преступления и пытаются влиять на общественное мнение в разных странах мира.