Безруков, Цыганова и Мизулина: ГУР обновило список "рупоров Кремля"
Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовали новую подборку российских публичных лиц, которые открыто поддержали войну против Украины и оккупацию украинских территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Как сообщает ГУР МО Украины, в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions опубликованы данные о еще 11 российских деятелях культуры и медиасферы. В список вошли актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры и композиторы, которые поддерживают путинский режим и распространяют пропагандистские нарративы.
Среди фигурантов:
- российский актер Сергей Безруков, который участвует в агитационных мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины для "поддержания боевого духа" российских военных;
- певица Виктория Цыганова - исполнительница песен, ставших символами ЧВК "Вагнер" и российских военных операций в Украине.
Кроме того, в перечень включена Екатерина Мизулина - член общественной палаты РФ и директор "Лиги безопасного интернета", которая выступает за ограничение свободы слова в России и активно продвигает дезинформацию о войне против Украины.
Сейчас раздел "Рупоры кремля" портала War&Sanctions содержит информацию уже о 161 российском пропагандисте, которые оправдывают агрессию РФ, поддерживают военные преступления и пытаются влиять на общественное мнение в разных странах мира.
Пропаганда Кремля
Ранее мы писали, что в Совете Федерации РФ готовят законодательные изменения, которые обяжут блогеров размещать пропагандистскую рекламу. Документ предусматривает, что материалы о "традиционных ценностях", патриотизме и культуре должны составлять не менее 5% всей рекламы на крупных онлайн-платформах.
Также сообщалось об усилении контроля над жителями оккупированного Крыма, где доступ к интернету могут ограничивать или полностью отключать без предупреждения.
В РФ считают мобильный интернет угрозой из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации нарушений и распространения альтернативной информации.
В то же время российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных. В сети распространяют фейки, в том числе с помощью искусственного интеллекта, выдавая вымышленные видео о якобы "массовой сдаче в плен" бойцов ВСУ в районе Покровска или представляя военных как участников криминальных событий