РФ усиливает контроль над соцсетями: блогеров заставят распространять пропаганду
В Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.
Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.
"Эта инициатива - очередной шаг на пути установления полного контроля Кремля над соцсетями и блогерами на территории РФ", - считают в ЦПД.
В Центре напоминают, что с начала полномасштабного вторжения власти РФ системно привлекают блогеров к публичному оправданию боевых действий России на территории Украины и продвижению пропагандистских нарративов.
"Тем, кто не соглашается работать в интересах Кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ", - сообщают в ЦПД.
Фейки от российской пропаганды
Ранее РБК-Украина писало об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.
В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства. Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.
До этого ЦПИ сообщал, что российская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, в которых военнослужащие ВСУ становятся героями криминальных новостей.
В интернет-пабликах распространяется "новость", якобы военный в Черновцах выстрелил в ногу и жестоко избил пенсионера за общение на русском языке. На самом деле в Черновцах произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами, никто не пострадал.
Кроме того, в сети TikTok распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечают в ЦПД.