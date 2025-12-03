Роспропаганда продвигает фейки о конфликтах с военными ВСУ и на языковой почве, - ЦПД

Российская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, в которых военнослужащие ВСУ становятся героями криминальных новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

В интернет-пабликах распространяется "новость", якобы военный в Черновцах выстрелил в ногу и жестоко избил пенсионера за общение на русском языке.

В качестве доказательства пропагандистские ресурсы приводят скриншот новости украинского сайта с фальсифицированным с помощью фоторедактора заголовком, информирует ЦПД.



На самом деле в Черновцах произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один выстрелил в другого из пневматического пистолета. Серьезно никто не пострадал.

Следовательно, нет никаких подтверждений, что это был конфликт на языковой почве и что один из его участников является военным.

"Создание подобных фейков путем подмены заголовков и искажения содержания реальных новостей - это типичный прием российской пропаганды. Враг использует эти вбросы, чтобы очернить военных в глазах украинского общества и спровоцировать раскол между военными и гражданскими", - отмечает ЦПД.