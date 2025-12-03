Роспропаганда продвигает фейки о конфликтах с военными ВСУ и на языковой почве, - ЦПД
Российская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, в которых военнослужащие ВСУ становятся героями криминальных новостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .
В интернет-пабликах распространяется "новость", якобы военный в Черновцах выстрелил в ногу и жестоко избил пенсионера за общение на русском языке.
В качестве доказательства пропагандистские ресурсы приводят скриншот новости украинского сайта с фальсифицированным с помощью фоторедактора заголовком, информирует ЦПД.
На самом деле в Черновцах произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один выстрелил в другого из пневматического пистолета. Серьезно никто не пострадал.
Следовательно, нет никаких подтверждений, что это был конфликт на языковой почве и что один из его участников является военным.
"Создание подобных фейков путем подмены заголовков и искажения содержания реальных новостей - это типичный прием российской пропаганды. Враг использует эти вбросы, чтобы очернить военных в глазах украинского общества и спровоцировать раскол между военными и гражданскими", - отмечает ЦПД.
Фейки роспропаганды о военнослужащих ВСУ
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД сообщало об очередном фейке российской пропаганды о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен. Слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.
В ЦПД отмечают, что тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать ВСУ.
Также в ЦПД рассказывали, что российская пропаганда распространяет дезинформацию, будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.
Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину, убеждены в ЦПД.
Кроме того, в сети TikTok распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечают в ЦПД.
Цель кампании - с одной стороны создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проигрывает, а военная помощь не имеет смысла, с другой - деморализовать украинцев и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте.