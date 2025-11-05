ua en ru
Россия распространяет фейки о Покровске, используя ИИ: в ЦПД объяснили цель кампании

Среда 05 ноября 2025 04:45
Иллюстративное фото: российская пропаганда распространяет фейки о сдаче в плен военных ВСУ в Покровске (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В сети TikTok распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

Большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках, обращают внимание в Центре.

Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, специально создающей контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.

Цель кампании, объясняют в ЦПД, - создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проигрывает, а военная помощь не имеет смысла.

Внутри же Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте.

"Российские войска не оставляют попыток захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город, Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания о "массовой сдаче в плен украинских военных в Покровске" является информационной составляющей военной операции россиян", - отмечают в Центре.

Какие фейки распространяет Россия

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПИ сообщало об очередном фейке российской пропаганды о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.

В Центре обратили внимание на то, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.

В ЦПИ отмечают, что тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать ВСУ.

Также в ЦПИ рассказывали, что российская пропаганда рассказывает дезинформацию, будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.

Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину, убеждены в ЦПИ.

