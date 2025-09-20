ua en ru
Политика
Блогеры, кремлевский историк и "любовница" Путина: кто попал под новые санкции Украины

Суббота 20 сентября 2025 20:49
Блогеры, кремлевский историк и "любовница" Путина: кто попал под новые санкции Украины Фото: вероятная любовница Путина Екатерина Мизулина (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о ведении санкций. Под них попали чиновники оккупационных властей Крыма, пропагандисты и пророссийские деятели из Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса президента.

В частности, под новые ограничения попали:

  • блогеры Всеволод Филимоненко и Александр Роджерс (он публично отрицал существование Украины);
  • бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун;
  • российский общественный деятель и вероятная любовница главы Кремля Владимира Путина Екатерина Мизулина;
  • первый заместитель главы МВД России Андрей Кикоть;
  • кремлевский историк Александр Дюков.

Кроме того, применены санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России. Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.

Третий пакет санкций касается 66 физических и 13 юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму. Среди них представители оккупационной власти, "судьи" и организации, привлеченные к помощи армии РФ.

"В этот список попали, в частности, Валентина Лаврик - так называемая министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс, а также судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые принимали репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма", - говорится в сообщении.

Санкции Украины против причастных к помощи РФ

Напомним, почти две недели назад Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают ВПК, теневой флот и энергетический сектор России.

Под ограничения попали 37 физических лиц и 35 компаний. Одна из них из Беларуси.

