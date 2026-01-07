ua en ru
Бєзруков, Циганова та Мізуліна: ГУР оновило список "рупорів Кремля"

Росія, Середа 07 січня 2026 10:47
Бєзруков, Циганова та Мізуліна: ГУР оновило список "рупорів Кремля" Фото: Катерина Мізуліна (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Центром протидії дезінформації оприлюднили нову підбірку російських публічних осіб, які відкрито підтримали війну проти України та окупацію українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як повідомляє ГУР МО України, у розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions опубліковано дані про ще 11 російських діячів культури та медіасфери. До списку увійшли актори, співаки, артисти театру і балету, продюсери та композитори, які підтримують путінський режим і поширюють пропагандистські наративи.

Серед фігурантів:

  • російський актор Сергій Бєзруков, який бере участь в агітаційних заходах на тимчасово окупованих територіях України для "підтримки бойового духу" російських військових;
  • співачка Вікторія Циганова - виконавиця пісень, що стали символами ПВК "Вагнер" та російських військових операцій в Україні.

Крім того, до переліку включено Катерину Мізуліну - членкиню громадської палати РФ і директорку "Ліги безпечного інтернету", яка виступає за обмеження свободи слова в Росії та активно просуває дезінформацію про війну проти України.

Наразі розділ "Рупори кремля" порталу War&Sanctions містить інформацію вже про 161 російського пропагандиста, які виправдовують агресію РФ, підтримують військові злочини та намагаються впливати на громадську думку в різних країнах світу.

Пропаганда Кремля

Раніше ми писали, що у Раді Федерації РФ готують законодавчі зміни, які зобов’яжуть блогерів розміщувати пропагандистську рекламу. Документ передбачає, що матеріали про "традиційні цінності", патріотизм і культуру мають становити щонайменше 5% усієї реклами на великих онлайн-платформах.

Також повідомлялося про посилення контролю над мешканцями окупованого Криму, де доступ до інтернету можуть обмежувати або повністю відключати без попередження.

У РФ вважають мобільний інтернет загрозою через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації порушень і поширення альтернативної інформації.

Водночас російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових. У мережі поширюють фейки, зокрема за допомогою штучного інтелекту, видаючи вигадані відео про нібито "масову здачу в полон" бійців ЗСУ в районі Покровська або представляючи військових як учасників кримінальних подій

