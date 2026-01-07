Бєзруков, Циганова та Мізуліна: ГУР оновило список "рупорів Кремля"

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Центром протидії дезінформації оприлюднили нову підбірку російських публічних осіб, які відкрито підтримали війну проти України та окупацію українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як повідомляє ГУР МО України, у розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions опубліковано дані про ще 11 російських діячів культури та медіасфери. До списку увійшли актори, співаки, артисти театру і балету, продюсери та композитори, які підтримують путінський режим і поширюють пропагандистські наративи.

Серед фігурантів:

російський актор Сергій Бєзруков, який бере участь в агітаційних заходах на тимчасово окупованих територіях України для "підтримки бойового духу" російських військових;

співачка Вікторія Циганова - виконавиця пісень, що стали символами ПВК "Вагнер" та російських військових операцій в Україні.

Крім того, до переліку включено Катерину Мізуліну - членкиню громадської палати РФ і директорку "Ліги безпечного інтернету", яка виступає за обмеження свободи слова в Росії та активно просуває дезінформацію про війну проти України.

Наразі розділ "Рупори кремля" порталу War&Sanctions містить інформацію вже про 161 російського пропагандиста, які виправдовують агресію РФ, підтримують військові злочини та намагаються впливати на громадську думку в різних країнах світу.