В Крыму усиливают контроль: интернет отключают без предупреждения

В оккупированном Крыму отключение и замедление мобильного интернета планируют сделать постоянной практикой. Оккупационные власти объясняют это "безопасностью", тогда как на самом деле речь идет об усилении контроля над населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"В оккупированном Крыму отключение или замедление мобильного интернета перестает быть временной мерой и становится элементом постоянной политики управления", - заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он объясняет такие ограничения "соображениями безопасности" и противодействием угрозам в период так называемой "специальной военной операции".

По данным источников ЦНС, реальная цель этих решений - контроль над населением, а не защита от пропаганды. Доступ к интернету может ограничиваться без четких сроков, критериев или объяснений, что создает состояние постоянной неопределенности.

В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства.

Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

Такие ограничения уже приводят к сложностям в доступе к экстренным службам, медицине, финансовым сервисам и независимым новостям, а в условиях оккупации интернет превращается в инструмент репрессивно-профилактической политики.

Ранее ЦНС фиксировал подобную практику во временно оккупированных Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, где связь искусственно отключалась не из-за технических проблем, а как часть информационной блокады.

Цифровые ограничения интегрируются как необходимый элемент управления и контроля над информационным пространством, переводя население Крыма в режим управляемой изоляции и полной зависимости от официальной повестки дня.