"Беспрецедентный масштаб угроз": Украина поддержала созыв Совбеза ООН Эстонией

"Впервые за 34 года Эстония обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы", - написал министр.

Сибига добавил, что Украина уже обратилась к Республике Корея, которая сейчас председательствует в ООН, с просьбой принять участие во встрече и представить свой взгляд на ситуацию.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призывах к решительному и единому ответу на постоянную дестабилизацию международного мира и безопасности Россией", - отметил министр.