RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Беспрецедентный масштаб угроз": Украина поддержала созыв Совбеза ООН Эстонией

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина полностью поддерживает Эстонию в запросе о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Просьба Эстонии демонстрирует тот уровень угрозы, которую сейчас составляют провокации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Впервые за 34 года Эстония обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы", - написал министр.

Сибига добавил, что Украина уже обратилась к Республике Корея, которая сейчас председательствует в ООН, с просьбой принять участие во встрече и представить свой взгляд на ситуацию.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призывах к решительному и единому ответу на постоянную дестабилизацию международного мира и безопасности Россией", - отметил министр.

 

Напомним, что 21 сентября впервые за 34 года членства в ООН Эстония инициировала срочное заседание Совета безопасности. Это произошло после того, как днем 19 сентября российские истребители нарушили воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 19 сентября выразил уверенность в том, что это не просто какое-то нарушение, или ошибка россиян, а реальная и системная кампания российского режима.

В России же традиционно врут, что никакого нарушения воздушного пространства Эстонии якобы не было. Попытки россиян отбрехаться вызвали возмущение в Европе, а в Эстонии показали карту полета российских МиГ-31К.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияУкраина