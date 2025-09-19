Зеленский о российских МиГах в Эстонии: кампания против Запада требует системного ответа
Вторжение российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии - это не случайность, а системная российская кампания против Запада. И она требует системного ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления.
Россияне используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии.
"Это не случайность. Это системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада. И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия - как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны", - подчеркнул президент.
По его словам, Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.
"В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Европа, Соединенные Штаты, "Группа семи" - все должны действовать сильно", - отметил Зеленский.
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Сегодняшнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии является очередной эскалацией конфликта со стороны России и прямой угрозой трансатлантической безопасности", - написал он в соцсети Х.
Сибига отметил, что Украина поддерживает Эстонию перед лицом безрассудного запугивания со стороны России.
"Полумер больше недостаточно. Россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением. Пока она не получит действительно сильного ответа, Москва будет становиться только более высокомерной и агрессивной. Пришло время положить конец чувству безнаказанности Путина", - подчеркнул министр.
Российские МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Напомним, сегодня, 19 сентября, российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
Источники Politico рассказали, что три российских МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", направлялись в сторону Таллинна. Для их перехвата в воздух поднимали итальянские F-35.
В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что российские МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут. По данным ведомства, нарушение произошло над Финским заливом.
На этом фоне в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста.
Кроме того, правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса.