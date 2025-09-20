Опять оправдываются. В Минобороны РФ отрицают вторжение МиГ-31 в Эстонию

В России опровергли обвинения в нарушении военными самолетами воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

Полет происходил якобы в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Во время полета российские самолеты "от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали".

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - отметили в российском Минобороны.