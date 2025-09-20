Опять оправдываются. В Минобороны РФ отрицают вторжение МиГ-31 в Эстонию
В России опровергли обвинения в нарушении военными самолетами воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
Полет происходил якобы в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты "от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали".
"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - отметили в российском Минобороны.
Провокация России против стран НАТО
В пятницу, 19 сентября группа российских истребителей МиГ-31 нарушила воздушное пространство Эстонии и находилась над страной 12 минут. Для перехвата иностранных бортов в воздух подняли истребители F-35 ВВС Италии.
В связи с инцидентом, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране и вручил ему ноту протеста. По данным ведомства, это уже четвертое нарушение воздушного пространства страны за последний год.
Правительство Эстонии требует от НАТО провести консультации по статье 4 устава Альянса.
В НАТО и ЕС жестко и критически отреагировали на инцидент.
В Литве призвали решительно ответить на провокацию в духе сбития российского Су-25 истребителями Турции в 2015 году.