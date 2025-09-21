Эстония созывает Совбез ООН из-за нарушения воздушного пространства Россией
Впервые за 34 года членства в ООН Эстония инициировала срочное заседание Совбеза после того, как российские самолеты вторглись в ее воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В понедельник, 22 сентября, Совет Безопасности ООН проведет чрезвычайное заседание после нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Этот инцидент заставил Таллинн впервые за 34 года членства в ООН обратиться с просьбой о созыве Совбеза.
"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Он отметил, что этот случай является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на проверку устойчивости Европы и НАТО. Тсахкна также напомнил о недавних нарушениях Россией воздушного пространства Польши и Румынии.
"Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции", - подчеркнул глава МИД Эстонии.
По словам Тсахкни, действия Москвы не согласуются со статусом постоянного члена Совбеза ООН и "были бы неприемлемыми для любого другого государства-члена организации".
Вторжение российских МИГов в Эстонию
Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии.
Министерство обороны России заявило, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".
Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
Позже в Эстонии предложили закрыть восточную границу после того, как российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.
Однако министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что пока речь не идет об ограничении сухопутной границы, ведь было зафиксировано авиационное нарушение. Для закрытия границы нужна была бы провокация на суше.