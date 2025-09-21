Эстония созывает Совбез ООН из-за нарушения воздушного пространства Россией

Впервые за 34 года членства в ООН Эстония инициировала срочное заседание Совбеза после того, как российские самолеты вторглись в ее воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В понедельник, 22 сентября, Совет Безопасности ООН проведет чрезвычайное заседание после нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Этот инцидент заставил Таллинн впервые за 34 года членства в ООН обратиться с просьбой о созыве Совбеза.

"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Он отметил, что этот случай является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на проверку устойчивости Европы и НАТО. Тсахкна также напомнил о недавних нарушениях Россией воздушного пространства Польши и Румынии.

"Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

По словам Тсахкни, действия Москвы не согласуются со статусом постоянного члена Совбеза ООН и "были бы неприемлемыми для любого другого государства-члена организации".