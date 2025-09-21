UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Безпрецедентний масштаб загроз": Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна повністю підтримує Естонію у запиті щодо скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Прохання Естонії демонструє той рівень загрози, яку зараз становлять провокації Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи", - написав міністр.

Сибіга додав, що Україна вже звернулася до Республіки Корея, яка зараз головує в ООН, з проханням взяти участь в зустрічі та представити свій погляд на ситуацію.

"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки Росією", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 21 вересня вперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Ради безпеки. Це сталося після того, як вдень 19 вересня російські винищувачі порушили повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський ще 19 вересня висловив впевненість в тому, що це не просто якесь порушення, або помилка росіян, а реальна та системна кампанія російського режиму.

В Росії ж традиційно брешуть, що жодного порушення повітряного простору Естонії нібито не було. Спроби росіян відбрехатися викликали обурення в Європі, а в Естонії показали карту польоту російських МіГ-31К.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяУкраїна