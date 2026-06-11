Безопасность ЗАЭС зависит от генераторов, на станции уже 19-й блэкаут

На Запорожской атомной электростанции вечером 10 июня произошел уже 19-й блэкаут. Станция работает на генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" и МАГАТЭ .

Как сообщается, вчера около 21:00 во время обусловленной вражеским обстрелом воздушной тревоги отключилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую АЭС.

В связи с этим станция перешла на работу от дизель-генераторов.

Отмечается, что для осуществления осмотра линии пока нет надлежащих условий безопасности. Текущее полное обесточивание ЗАЭС - уже 19-е с начала полномасштабного российского вторжения.

В МАГАТЭ отметили, что эксплуатация с только одной оставшейся линией электропередачи делает станцию чрезвычайно уязвимой к связанным с войной перебоям в сети.

Сейчас ЗАЭС полагается на аварийные дизельные генераторы для обеспечения охлаждения своих шести остановленных реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности.

"Последняя потеря внешнего электроснабжения еще раз подчеркивает чрезвычайную уязвимость электросети и постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он в очередной раз подчеркнул насущную необходимость в сдержанности со стороны военных для предотвращения ядерной аварии.