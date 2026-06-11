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Безопасность ЗАЭС зависит от генераторов, на станции уже 19-й блэкаут

12:52 11.06.2026 Чт
2 мин
АЭС работает на шести генераторах. Достаточно ли этого для безопасности реакторов?
aimg Татьяна Степанова
Безопасность ЗАЭС зависит от генераторов, на станции уже 19-й блэкаут Фото: на ЗАЭС произошел блэкаут (Getty Images)
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На Запорожской атомной электростанции вечером 10 июня произошел уже 19-й блэкаут. Станция работает на генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" и МАГАТЭ.

Как сообщается, вчера около 21:00 во время обусловленной вражеским обстрелом воздушной тревоги отключилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую АЭС.

В связи с этим станция перешла на работу от дизель-генераторов.

Отмечается, что для осуществления осмотра линии пока нет надлежащих условий безопасности. Текущее полное обесточивание ЗАЭС - уже 19-е с начала полномасштабного российского вторжения.

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В МАГАТЭ отметили, что эксплуатация с только одной оставшейся линией электропередачи делает станцию чрезвычайно уязвимой к связанным с войной перебоям в сети.

Сейчас ЗАЭС полагается на аварийные дизельные генераторы для обеспечения охлаждения своих шести остановленных реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности.

"Последняя потеря внешнего электроснабжения еще раз подчеркивает чрезвычайную уязвимость электросети и постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он в очередной раз подчеркнул насущную необходимость в сдержанности со стороны военных для предотвращения ядерной аварии.

Последние блэкауты на ЗАЭС

Напомним, 3 июня временно оккупированная Запорожская АЭС в 17-й раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра.

Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.

А уже утром 4 июня Запорожская ТЭС подверглась сильному обстрелу. Это создало серьезную угрозу для питания Запорожской АЭС.

Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационной так называемой власти о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.

В то же время утром 5 июня на линии фронта вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня, чтобы отремонтировать линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.

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