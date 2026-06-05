На ЗАЭС ввели локальное перемирие из-за риска ядерной аварии, - МАГАТЭ
Утром 5 июня на линии фронта вблизи Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня, чтобы отремонтировать линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что под наблюдением экспертов МАГАТЭ техники с обеих сторон в ближайшие дни начнут ремонт повреждений, связанных с войной, на линии электропередач "Днепровская" напряжением 750 киловольт (кВ) после масштабного разминирования этой территории.
Эта линия электропередач была отключена более двух месяцев назад, в результате чего крупнейшая АЭС Европы полностью зависит от одной линии 330 кВ для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.
В течение последних недель ЗАЭС несколько раз теряла доступ также к этой линии, что заставляло ее запускать аварийные дизельные генераторы в качестве крайней меры.
Это уже шестое временное прекращение огня, с тех пор как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с Россией и Украиной, чтобы помочь обеспечить электроснабжение за пределами объекта и гарантировать ядерную безопасность.
На этот раз подготовку к ремонту осложнило место повреждения линии электропередач: на вершинах высоких опор через линию контроля на реке Днепр.
Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ в течение недель деликатных и сложных переговоров, и обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности.
"МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь защитить людей и окружающую среду от риска ядерной аварии, которая абсолютно никому не принесет пользы и только усилит разрушения и страдания военного времени", - отметил глава Агентства.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, 3 июня временно оккупированная Запорожская АЭС в 17-й раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра.
Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.
Кроме того, утром четверга, 4 июня, Запорожская ТЭС подверглась сильному обстрелу. Это создает серьезную угрозу для питания Запорожской АЭС.
Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационной так называемой власти о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.