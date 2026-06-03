Запорожская АЭС была отключена от электричества, - МАГАТЭ

ЗАЭС уже 17-й раз осталась без света из-за удара дрона по подстанции на другом берегу Днепра. Аварийные генераторы подхватили нагрузку, но ядерная безопасность снова оказалась под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в соцсети Х .

Что произошло ночью

Дрон ударил по Никопольской подстанции - она расположена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Из-за этого единственная линия внешнего электроснабжения станции временно отключилась.

Без внешнего питания ЗАЭС оставалась около 20 минут.

Как вышли из ситуации

Сразу после отключения автоматически запустились аварийные дизельные генераторы - они подавали электроэнергию на станцию все это время.

Незадолго до полуночи линию удалось восстановить, и генераторы остановили.

Что говорит МАГАТЭ

"Инцидент вновь подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул необходимость военного сдерживания, чтобы не допустить риска ядерной аварии.