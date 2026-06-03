Запорожская АЭС была отключена от электричества, - МАГАТЭ
ЗАЭС уже 17-й раз осталась без света из-за удара дрона по подстанции на другом берегу Днепра. Аварийные генераторы подхватили нагрузку, но ядерная безопасность снова оказалась под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в соцсети Х.
Что произошло ночью
Дрон ударил по Никопольской подстанции - она расположена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Из-за этого единственная линия внешнего электроснабжения станции временно отключилась.
Без внешнего питания ЗАЭС оставалась около 20 минут.
Как вышли из ситуации
Сразу после отключения автоматически запустились аварийные дизельные генераторы - они подавали электроэнергию на станцию все это время.
Незадолго до полуночи линию удалось восстановить, и генераторы остановили.
Что говорит МАГАТЭ
"Инцидент вновь подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул необходимость военного сдерживания, чтобы не допустить риска ядерной аварии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что инспекторы МАГАТЭ побывали на ЗАЭС после заявлений оккупантов о повреждениях и зафиксировали нормальный уровень радиации. Во время осмотра командам приходилось прятаться из-за звуков дронов и стрельбы рядом.
Как сообщало РБК-Украина, ISW раскрыл истинную цель России за фейками о ЗАЭС: в Институте изучения войны объяснили, что Кремль системно придумывает обвинения в "украинских ударах", чтобы оправдать собственные массовые атаки вглубь Украины.