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Запорожская АЭС была отключена от электричества, - МАГАТЭ

10:20 03.06.2026 Ср
2 мин
Это уже 17-й раз с начала войны России против Украины
aimg Елена Чупровская
Запорожская АЭС была отключена от электричества, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС снова потеряла внешнее питание - 17-й раз с начала войны (Getty Images)
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ЗАЭС уже 17-й раз осталась без света из-за удара дрона по подстанции на другом берегу Днепра. Аварийные генераторы подхватили нагрузку, но ядерная безопасность снова оказалась под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в соцсети Х.

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Что произошло ночью

Дрон ударил по Никопольской подстанции - она расположена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Из-за этого единственная линия внешнего электроснабжения станции временно отключилась.

Без внешнего питания ЗАЭС оставалась около 20 минут.

Как вышли из ситуации

Сразу после отключения автоматически запустились аварийные дизельные генераторы - они подавали электроэнергию на станцию все это время.

Незадолго до полуночи линию удалось восстановить, и генераторы остановили.

Что говорит МАГАТЭ

"Инцидент вновь подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул необходимость военного сдерживания, чтобы не допустить риска ядерной аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что инспекторы МАГАТЭ побывали на ЗАЭС после заявлений оккупантов о повреждениях и зафиксировали нормальный уровень радиации. Во время осмотра командам приходилось прятаться из-за звуков дронов и стрельбы рядом.

Как сообщало РБК-Украина, ISW раскрыл истинную цель России за фейками о ЗАЭС: в Институте изучения войны объяснили, что Кремль системно придумывает обвинения в "украинских ударах", чтобы оправдать собственные массовые атаки вглубь Украины.

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