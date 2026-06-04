Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ
Утром четверга, 4 июня, Запорожская ТЭС подверглась сильному обстрелу. Это создает серьезную угрозу для питания оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
Команда МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, зафиксировала легкий дым со стороны соседней теплоэлектростанции и слышала звуки военной активности. По имеющейся информации, работники Запорожской ТЭС сейчас находятся в укрытиях.
Этот инцидент вызывает серьезное беспокойство из-за состояния единственной линии электропередачи, которая осталась на ЗАЭС.
В течение последних недель она уже несколько раз выходила из строя, из-за чего станция полностью переходила на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроснабжения, необходимого для охлаждения шести реакторов и недопущения ядерной аварии.
Сейчас единственная линия электропередачи остается подключенной.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку, чтобы избежать длительной потери электропитания на атомном объекте.
Напомним, 3 июня ЗАЭС в 17-й раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра. Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.
Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационной так называемой власти о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.