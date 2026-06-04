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Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ

12:40 04.06.2026 Чт
2 мин
Единственная линия электропередачи пока остается подключенной
aimg Валерий Ульяненко
Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС под угрозой потери питания (Getty Images)
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Утром четверга, 4 июня, Запорожская ТЭС подверглась сильному обстрелу. Это создает серьезную угрозу для питания оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Команда МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, зафиксировала легкий дым со стороны соседней теплоэлектростанции и слышала звуки военной активности. По имеющейся информации, работники Запорожской ТЭС сейчас находятся в укрытиях.

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Этот инцидент вызывает серьезное беспокойство из-за состояния единственной линии электропередачи, которая осталась на ЗАЭС.

В течение последних недель она уже несколько раз выходила из строя, из-за чего станция полностью переходила на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроснабжения, необходимого для охлаждения шести реакторов и недопущения ядерной аварии.

Сейчас единственная линия электропередачи остается подключенной.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку, чтобы избежать длительной потери электропитания на атомном объекте.

Напомним, 3 июня ЗАЭС в 17-й раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра. Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.

Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационной так называемой власти о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.

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