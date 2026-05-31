Что с радиацией на ЗАЭС после "фейков" россиян: результат осмотра МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ побывали на временно оккупированной Запорожской АЭС и озвучили то, что зафиксировали на месте. Сам осмотр проходил в непростых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

В агентстве уточнили, что инспекторы вышли на место после того, как оккупационная администрация ЗАЭС накануне заявила о повреждении внешней части здания турбины.

По данным инспекторов, на месте зафиксировано повреждение металлического люка, расположенного на несколько этажей выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле.

В МАГАТЭ эти наблюдения назвали соответствующими утверждению оккупационной администрации об ударе беспилотника.

Инспекторы также запросили доступ к внутренней части здания для дополнительного обследования - оно расположено непосредственно рядом с шестым реакторным блоком.

Во время осмотра команде МАГАТЭ приказали спрятаться: рядом был слышен звук дронов и стрельба. Несмотря на это инспекторы с помощью своего измерительного оборудования подтвердили, что уровень радиации на объекте остается нормальным.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию серьезной и поставившей под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

По его словам, любые атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить опасность ядерной аварии. Гросси не назвал сторону, которую считает ответственной.