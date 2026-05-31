Что с радиацией на ЗАЭС после "фейков" россиян: результат осмотра МАГАТЭ

19:08 31.05.2026 Вс
Во время осмотра инспекторам пришлось прятаться от дронов и стрельбы
aimg Валерия Абабина
Что с радиацией на ЗАЭС после "фейков" россиян: результат осмотра МАГАТЭ Фото: Инспекторы МАГАТЭ провели осмотр временно оккупированной ЗАЭС (Getty Images)
Инспекторы МАГАТЭ побывали на временно оккупированной Запорожской АЭС и озвучили то, что зафиксировали на месте. Сам осмотр проходил в непростых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В агентстве уточнили, что инспекторы вышли на место после того, как оккупационная администрация ЗАЭС накануне заявила о повреждении внешней части здания турбины.

По данным инспекторов, на месте зафиксировано повреждение металлического люка, расположенного на несколько этажей выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле.

В МАГАТЭ эти наблюдения назвали соответствующими утверждению оккупационной администрации об ударе беспилотника.

Инспекторы также запросили доступ к внутренней части здания для дополнительного обследования - оно расположено непосредственно рядом с шестым реакторным блоком.

Во время осмотра команде МАГАТЭ приказали спрятаться: рядом был слышен звук дронов и стрельба. Несмотря на это инспекторы с помощью своего измерительного оборудования подтвердили, что уровень радиации на объекте остается нормальным.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию серьезной и поставившей под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

По его словам, любые атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить опасность ядерной аварии. Гросси не назвал сторону, которую считает ответственной.

Напомним, ЗАЭС находится под российской оккупацией с 2022 года.

Сегодня Силы обороны Украины официально опровергли российский вброс о якобы ударе ВСУ по станции, отметив, что ЗАЭС расположена в 50 км от линии соприкосновения, а на вооружении Сил обороны нет дронов на оптоволоконном управлении с таким радиусом действия.

Ранее российская пропаганда раскручивала еще один фейк - о якобы ударе ВСУ по транспортному цеху станции с "уничтоженными" автобусами и автомобилями.

В Центре противодействия дезинформации эту историю назвали очередной российской подставой, цель которой - оправдать собственный дальнейший террор.

Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
