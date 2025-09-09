Медики не обязательны? Как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках
Кабинет министров Украины утвердил перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в учреждениях дошкольного образования. Были также определены требования к обустройству в садиках медицинских уголков, изоляторов и медкабинетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Что именно изменил Кабинет министров и зачем
С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон "О дошкольном образовании". Именно он требовал от чиновников утвердить перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в садиках.
Речь идет о перечне мер, направленных:
- на предотвращение распространения инфекционных и неинфекционных болезней;
- на сохранение здоровья детей;
- на формирование здоровой образовательной среды.
Он был утвержден постановлением КМУ №1080 от 3 сентября 2025 года.
Считается, что принятие этого постановления позволит:
- лучше заботиться о здоровье и безопасности детей в дошкольных учреждениях;
- развивать у них привычки здорового образа жизни, культуру ответственного отношения к собственному здоровью;
- предоставлять им и родителям психологическую поддержку;
- гарантировать домедицинскую помощь.
"А для садиков, которые введут у себя медицинское обслуживание, - обустроить для этого кабинеты", - добавили в Минздраве.
Уточняется в то же время, что старые правила медицинского обслуживания (утвержденные постановлением КМУ №826 от 14 июня 2002 года) теряют силу.
О каких мерах по охране здоровья в садиках идет речь
Украинцам рассказали, что отныне руководитель садика (или уполномоченный им человек) обязан внедрять в учреждениях дошкольного образования важные меры по охране здоровья:
- проверять, имеет ли ребенок медицинскую справку для зачисления;
- проверять, имеет ли ребенок обязательные прививки по возрасту;
- ежедневно наблюдать за здоровьем детей;
- реагировать на ухудшение состояния, а в случае необходимости - вызвать "скорую";
- помогать во время гигиенических процедур;
- обучать личной гигиене.
В Минздраве уточнили, что в целом речь идет о воспитании здоровых привычек у детей, организации правильного распорядка дня и популяризации здорового образа жизни среди всех участников образовательного процесса.
Кроме того, введенные правительством изменения предусматривают:
- консультирование родителей насчет здоровья и воспитания ребенка;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения, в частности детей с особыми образовательными потребностями;
- контроль соблюдения санитарных норм;
- контроль организации питания;
- уделение внимания здоровью работников (в частности контроль прививок и медосмотров).
"Постановление также определяет, что представители садика проводят противоэпидемические мероприятия в случае болезней и изолируют ребенка с признаками инфекционной болезни до прихода родителей или приезда "скорой", - добавили в Минздраве.
Требования к медицинским уголкам и изоляторам
Согласно принятому постановлению, КМУ определил также требования к обустройству в дошкольных учреждениях:
- медицинских уголков;
- изоляторов;
- медицинских кабинетов.
В то же время в Минздраве отметили, что согласно закону, медицинское обслуживание детей - не является обязательным в садиках.
"Однако в каждом учреждении дошкольного образования должен быть обустроен медицинский уголок - это база для оказания детям гарантированной законом домедицинской помощи", - объяснили украинцам.
Сообщается, что медицинский уголок - это помещение или его часть, где в специальном шкафу хранятся изделия, необходимые для оказания домедицинской помощи (например жгуты, марлевые повязки, термоодеяла и т.д.).
При этом дети не должны иметь доступа к такому уголку.
Кроме того, обязательным является обустройство изолятора для садиков, которые рассчитаны на пребывание более чем 41 ребенка (требования к таким помещениям и их оборудованию также определяет новое постановление КМУ).
Как может быть организовано медобслуживание
В Минздраве сообщили, что заведение дошкольного образования может организовывать также и медицинское обслуживание детей.
Отмечается, что после получения соответствующей лицензии оно может осуществляться в оборудованном медицинском кабинете:
- медицинскими работниками садиков;
- медицинскими работниками учреждений здравоохранения;
- физическими лицами - предпринимателями, осуществляющими медицинскую практику.
Уточняется, что такой кабинет должен иметь среди прочего:
- отопление;
- холодную и горячую воду;
- питьевую воду;
- канализацию;
- освещение;
- покрытие пола и стен материалами, устойчивыми к мытью и дезинфекции;
- рукомойник;
- запас средств индивидуальной защиты для медработника;
- оборудование для домедицинской и лекарства для неотложной помощи (ориентировочный перечень также определяет постановление).
