Медики не обязательны? Как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках

Вторник 09 сентября 2025 07:30
Медики не обязательны? Как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках В Украине утвердили перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в садиках (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины утвердил перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в учреждениях дошкольного образования. Были также определены требования к обустройству в садиках медицинских уголков, изоляторов и медкабинетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Что именно изменил Кабинет министров и зачем

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон "О дошкольном образовании". Именно он требовал от чиновников утвердить перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в садиках.

Речь идет о перечне мер, направленных:

  • на предотвращение распространения инфекционных и неинфекционных болезней;
  • на сохранение здоровья детей;
  • на формирование здоровой образовательной среды.

Он был утвержден постановлением КМУ №1080 от 3 сентября 2025 года.

Считается, что принятие этого постановления позволит:

  • лучше заботиться о здоровье и безопасности детей в дошкольных учреждениях;
  • развивать у них привычки здорового образа жизни, культуру ответственного отношения к собственному здоровью;
  • предоставлять им и родителям психологическую поддержку;
  • гарантировать домедицинскую помощь.

"А для садиков, которые введут у себя медицинское обслуживание, - обустроить для этого кабинеты", - добавили в Минздраве.

Уточняется в то же время, что старые правила медицинского обслуживания (утвержденные постановлением КМУ №826 от 14 июня 2002 года) теряют силу.

О каких мерах по охране здоровья в садиках идет речь

Украинцам рассказали, что отныне руководитель садика (или уполномоченный им человек) обязан внедрять в учреждениях дошкольного образования важные меры по охране здоровья:

  • проверять, имеет ли ребенок медицинскую справку для зачисления;
  • проверять, имеет ли ребенок обязательные прививки по возрасту;
  • ежедневно наблюдать за здоровьем детей;
  • реагировать на ухудшение состояния, а в случае необходимости - вызвать "скорую";
  • помогать во время гигиенических процедур;
  • обучать личной гигиене.

В Минздраве уточнили, что в целом речь идет о воспитании здоровых привычек у детей, организации правильного распорядка дня и популяризации здорового образа жизни среди всех участников образовательного процесса.

Кроме того, введенные правительством изменения предусматривают:

  • консультирование родителей насчет здоровья и воспитания ребенка;
  • осуществление психолого-педагогического сопровождения, в частности детей с особыми образовательными потребностями;
  • контроль соблюдения санитарных норм;
  • контроль организации питания;
  • уделение внимания здоровью работников (в частности контроль прививок и медосмотров).

"Постановление также определяет, что представители садика проводят противоэпидемические мероприятия в случае болезней и изолируют ребенка с признаками инфекционной болезни до прихода родителей или приезда "скорой", - добавили в Минздраве.

Требования к медицинским уголкам и изоляторам

Согласно принятому постановлению, КМУ определил также требования к обустройству в дошкольных учреждениях:

  • медицинских уголков;
  • изоляторов;
  • медицинских кабинетов.

В то же время в Минздраве отметили, что согласно закону, медицинское обслуживание детей - не является обязательным в садиках.

"Однако в каждом учреждении дошкольного образования должен быть обустроен медицинский уголок - это база для оказания детям гарантированной законом домедицинской помощи", - объяснили украинцам.

Сообщается, что медицинский уголок - это помещение или его часть, где в специальном шкафу хранятся изделия, необходимые для оказания домедицинской помощи (например жгуты, марлевые повязки, термоодеяла и т.д.).

При этом дети не должны иметь доступа к такому уголку.

Кроме того, обязательным является обустройство изолятора для садиков, которые рассчитаны на пребывание более чем 41 ребенка (требования к таким помещениям и их оборудованию также определяет новое постановление КМУ).

Как может быть организовано медобслуживание

В Минздраве сообщили, что заведение дошкольного образования может организовывать также и медицинское обслуживание детей.

Отмечается, что после получения соответствующей лицензии оно может осуществляться в оборудованном медицинском кабинете:

  • медицинскими работниками садиков;
  • медицинскими работниками учреждений здравоохранения;
  • физическими лицами - предпринимателями, осуществляющими медицинскую практику.

Уточняется, что такой кабинет должен иметь среди прочего:

  • отопление;
  • холодную и горячую воду;
  • питьевую воду;
  • канализацию;
  • освещение;
  • покрытие пола и стен материалами, устойчивыми к мытью и дезинфекции;
  • рукомойник;
  • запас средств индивидуальной защиты для медработника;
  • оборудование для домедицинской и лекарства для неотложной помощи (ориентировочный перечень также определяет постановление).

Напомним, ранее мы рассказывали, как записать ребенка в садик и кто первый в очереди.

Кроме того, мы объясняли, зачем вакцинировать детей перед началом учебного года и как действовать, если ребенок пропустил некоторые прививки.

Читайте также, возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детский сад.

