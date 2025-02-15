"Вместе сделали, вместе и родили". Почему партнерские роды становятся популярными и как к ним готовиться

В Украине практика партнерских родов становится все более популярной. Для сравнения: в 2004 году количество таких родов составляло менее 1%, а в 2018 выросло до 52%. По статистике роддома "Лелека", почти 98% родов у них сейчас партнерские.

РБК-Украина (проект Styler) в завершающем материале из серии публикаций совместно с медицинским центром "Лелека" рассказывает, как подготовиться к партнерским родам и как этот опыт влияет на отношения пары.

Что такое партнерские роды и кто может присутствовать

Партнерские роды – это роды, во время которых женщина рожает вместе с близким человеком. Это может быть близкий человек или любой человек, которого беременная хочет видеть с собой именно в этот день.

"То есть на родах присутствует, кроме женщины, человек, который ее поддерживает, помогает ей, который с ней переживает счастье рождения ребенка, который видит новорожденного ребенка первым вместе с мамой", - рассказывает заведующая акушерским отделением МЦ "Лелека", врач акушер-гинеколог высшей категории Наталья Попова.

Важно понимать, что партнер на родах – это не врач. Основная функция партнера – это психологическая, эмоциональная, иногда и физическая поддержка. Вся медицинская сторона процесса, конечно, принадлежит акушеру-гинекологу.

"Помочь женщине во время родов встать, помочь принять душ или сходить в уборную, поддержать ее. Помочь с употреблением не медикаментозных средств обезболивания, массаж, упражнения на фитболе, изменение позиций – все это выполняет в родах партнер", - отмечает врач.

Врач акушер-гинеколог высшей категории Наталья Попова (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Партнерам всегда объясняют, что они могут задавать врачам вопросы, но не вмешиваться в их работу. Медики могут рассказать об определенных манипуляциях, и только они могут рекомендовать ее к выполнению.

"Следить за действиями врачей – это не роль партнера в родах, потому что, если партнер следит за действиями врачей, он должен разбираться в оказании медицинской помощи, тогда он может профессионально следить. Но у нас бывают партнеры-врачи, которые говорят: "Нет-нет-нет, я хирург, поэтому вы здесь, пожалуйста, сами", - с улыбкой говорит заведующая акушерским отделением.

В случае партнерских родов коммуникация с врачами важна, ведь в дальнейшем из-за этого могут возникать недоразумения и недоверие к врачу.

Супруги Ирина и Иван Клин прошли через опыт партнерских родов. Для жены они были особенно важными, хотя она и не настаивала на обязательном присутствии мужа.

"Сначала ребенка видят врач, акушерка, потом мама, потом еще неонатолог, анестезиолог, все санитарки, ребенка уже хорошенько одевают, и показывают папе. Для меня очень важно было то, что он видел это. И я уверенно говорю, что мы рожали вдвоем, потому что он так же переживал", - рассказывает Ирина.

За месяц до родов Иван окончательно решил, что хочет присутствовать при появлении малыша на свет.

Кроме того, бывает так, что во время родов женщина повторяет действия своего партнера, который в свою очередь контролирует ее дыхание.

Ирина и Иван на обучении по партнерским родам (фото: личный архив супругов)

"Я видел, как Ира во время потуг дышит, тужится, и у нее просто лицо то белое, то красное. Но она в один момент просто забывала дышать, и вот просто хор напротив Иры говорит мне: "Дыши". Я начинаю дышать, и потом Ира начинает дышать", - делится Иван.

Какие виды партнерства существуют

Перед родами паре важно договориться, что может делать партнер, а что – нет. При этом партнерские роды могут быть в разных формах.

Первый вид партнерства – это от начала родов до выписки из родильного стационара.

Второй вид партнерства – это партнерство, когда на определенный период партнера исключают из процесса родов. Женщина может попросить, чтобы партнер не присутствовал на втором периоде родов, на потугах.

Третий вид партнерства – это может быть партнер, который присоединился к уходу за ребенком уже в послеродовом периоде. По словам Натальи Поповой, таким образом часто приобщаются военные, которые не смогли присутствовать на родах.

"Если супруги рожают, отец видит весь процесс собственными глазами. Он видит, что переживает женщина, в какой помощи она нуждается. И поэтому для каждого отца это непревзойденный опыт. У нас столько женщин не плачут после родов от радости, сколько мужчин!" - делится опытом специалист.

Как паре подготовиться к партнерским родам

Для присутствия партнера на родах нужно следующее:

наличие флюорографического исследования (со сроком действия 1 год), которое можно сделать заранее;

отсутствие признаков респираторных заболеваний.

В зависимости от больницы некоторые требования могут отличаться, поэтому их лучше уточнять заранее у вашего врача.

К тому же для участия в родах желательно пройти обучение, которое обычно организовывают роддома. Во время курсов партнеры осваивают методы немедикаментозного обезболивания, психологической и эмоциональной поддержки.

"Сначала Ире показывали, какие позиции занимать, как правильно сидеть, что делать, когда тянет поясницу. А мне показывали конкретно мои действия, где разминать, как правильно держать Иру, чтобы ей было легче. Техника безопасности, то есть не отпускать саму в туалет или ванную, быть постоянно рядом. Также есть специальные точки на стопе, например, которые можно массировать, которые также расслабляют", - делится полученными знаниями Иван.

Во время кесарева сечения партнеру предлагают ожидать рядом в послеоперационной палате (в некоторых роддомах есть практика пребывания партнера в операционной).

"Он ожидает ребенка для продолжения кожного контакта, потому что первый контакт все равно ребенок получает во время операции с мамой. Право первого поцелуя, как я говорю, всегда принадлежит маме. Затем мы ребенка передаем отцу. До окончания операции ребенок находится с папой в палате рядом", - говорит Наталья Попова.

Как партнерские роды влияют на отношения в паре

Ирина Клин говорит, что в целом появление ребенка кардинально меняет отношения, но участие мужа в этом добавляет уважения к своей жене и восхищение ею.

"Помню, когда я родила, Ваня мне сказал: "Ира, ты такая крутая, ты такая молодчина, ты так постаралась, как никогда в жизни", - вспоминает она слова Ивана.

В свою очередь Наталья Попова отмечает: присутствие отца на родах повышает ответственность и сознательное отношение к ребенку.

"Раньше женщины говорили, что мужчины их не понимают, насколько роды сложные. Однако сейчас партнеры, которые приходят в родильные залы, они более сознательные отцы. Даже иногда, общаясь с женщинами, которые уже второй или третий раз приходят на роды, понимаешь, что папа больше помнит о родах, чем мама", - говорит врач.

Супруги Клинов уверяют, что партнерские роды никоим негативным образом не влияют на отношения внутри пары (фото: личный архив)

И такой сценарий прожила и семья Клинов.

"Я помню полностью все роды от начала до конца. Я просто собрался и ни о чем не думал. Я брал и шел, как говорится, по карте, которую мне нарисовали, делал то, что мне говорили и помогал. Расслабился я в тот момент, когда уже "эпидуралку" поставили, она легла и сделала так "фу-у-у-х", - рассказывает Иван.

Бытует также утверждение, что опыт партнерских родов негативно влияет на интимную жизнь в паре. Однако наши герои это отрицают. Наталья Попова с ними соглашается.

"Мне кажется, это зависит исключительно от супругов. То есть интимные отношения могут ухудшиться независимо от партнерских родов. Или если психологически супруги не готовы к такому моменту", - говорит специалист.

Чек лист для пар перед партнерскими родами

Обсудите между собой готовность или неготовность к партнерским родам.

При необходимости пообщайтесь с другими парами, у которых был такой опыт.

Если ваш партнер не готов к этому, не давите на него. На всякий случай подумайте, с кем еще вы хотели бы/могли бы пойти на роды.

Если ваш партнер поддерживает идею, сообщите о решении вашему врачу.

Подготовьте необходимые анализы и документы.

Пройдите обучение перед партнерскими родами.

Договоритесь в паре об определенных действиях или ваших особых ритуалах во время родов.

"Наши мамы и бабушки считали, что мужчина не должен этого видеть, не должен присутствовать. Но на самом деле мое мнение, что он должен все видеть, потому что это общий ребенок. Это совместный проект. Вместе делают, вместе рожают, вместе воспитывают, вместе воспитывают, все вместе", - заключает Ирина.

Сегодня почти 98% пар выбирают партнерские роды (фото: личный архив супругов)