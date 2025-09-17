ua en ru
Планируете запись в бассейн? Минздрав разъяснил, нужна ли на самом деле справка от врача

Среда 17 сентября 2025 10:04
Планируете запись в бассейн? Минздрав разъяснил, нужна ли на самом деле справка от врача Некоторые бассейны могут требовать от посетителей медицинские справки (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

При записи в бассейн в Украине администратор может потребовать предоставить медицинскую справку - как для детей, так и для взрослых. Однако прежде чем планировать визит к семейному врачу, в этой ситуации стоит разобраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Обязаны ли украинцы предоставлять бассейнам медицинские справки

В Минздраве признали, что такая ситуация может быть знакома многим: "вы решили записаться в бассейн, но администратор требует медицинскую справку".

"И вот вы мысленно готовитесь уговаривать семейного врача "выписать что-то", даже не зная, что именно, ведь официально ни такой справки, ни требования предоставить ее для посещения бассейна... не существует", - добавили в министерстве.

Подчеркивается, что на самом деле в Украине нет ни одного законодательного документа и оснований, которые бы обязывали человека предоставлять медицинскую справку для посещения бассейна.

Кроме того, Министерство здравоохранения не утверждало:

  • ни формы такой справки;
  • ни инструкции для ее заполнения.

"Более того, санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов также не содержат никаких требований относительно обязательного медицинского осмотра для посетителей", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что не требуют такую справку и в других странах мира.

Могут ли бассейны требовать от посетителей медицинские справки

Украинцам объяснили: в бассейнах кое-где до сих пор продолжают требовать медицинские справки, хотя это "в основном пережиток советского прошлого":

  • когда не было качественных методик очистки бассейна;
  • когда такие справки действительно были закреплены законодательно (более 35 лет назад).

"Однако в наше время санитарная безопасность должна обеспечиваться качественной очисткой воды в бассейне, а реализовывать это должен владелец бассейна", - подчеркнули в Минздраве.

Сообщается также, что требование предоставить документ, не предусмотренный законодательством, может расцениваться как ограничение прав - согласно закону Украины "О защите прав потребителей".

"В то же время если вы нездоровы - откажитесь от посещения бассейна и обратитесь за консультацией к врачу", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать возле воды и как уберечь детей.

Кроме того, мы объясняли, какая распространенная ошибка в бассейне вредит коже и волосам.

Читайте также, когда и как именно в Украине изменили правила медосмотра детей.

