ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 12:32
UA EN RU
Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на сейчас Украина не получила официальной реакции от Соединенных Штатов Америки относительно последних предложений к мирному плану.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.

По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

"Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную, переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

"Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы", - добавил он.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Мирный план США

Администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения как основу для завершения войны, первоначальная версия которого состояла из 28 пунктов.

После замечаний со стороны Украины и европейских партнеров документ пересмотрели и сократили примерно до 20 пунктов.

Зеленский заявил, что Украина совместно со странами ЕС доработала собственное видение мирного урегулирования и в ближайшее время передаст его США. По его словам, сейчас параллельно согласовываются три документа: рамочное соглашение, гарантии безопасности и план послевоенного восстановления.

Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским. Мероприятие имеет ключевое значение в контексте стремления Белого дома достичь мира в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Берлин
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе