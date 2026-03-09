Бензин по 100 гривен? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

Из-за конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть в мире впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Это может вскоре повлиять на стоимость топлива в Украине.
Чего ожидать украинским водителям в ближайшие недели и есть ли риск увидеть бензин по 100 гривен - в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Главное:
Мировое потребление нефти составляет около 105 миллионов баррелей в сутки, и пятая часть этого объема проходит через стратегический Ормузский пролив. Любая напряженность в этом регионе провоцирует скачок котировок.
В Украине эта связь очевидна, объясняет эксперт. Однако существует определенный временной "лаг" между событием на рынке и изменением цифр на стелах АЗС.
Обычно для обновления партий топлива, пригнанных из Европы, нужно несколько недель. Однако часто цены растут уже на следующий день после новостей.
Специалист отмечает, что это субъективный фактор: бизнес пытается заработать на информационных поводах или застраховать себя от будущих расходов, что не всегда соответствует экономической реальности.
Несмотря на ожидаемый рост стоимости новых партий нефтепродуктов в ближайшие недели, эксперт успокаивает: цена вряд ли достигнет отметки в 100 гривен за литр.
Основная причина в том, что большинство компаний уже заложили возможные риски в текущую стоимость, не дожидаясь пиковых значений на мировых биржах.
При этом, подчеркивает эксперт, украинское правительство может сдержать рост цен. Для стабилизации ситуации он предлагает несколько системных шагов:
Эксперт предостерегает от возвращения к предельным ценам, как это было в 2022 году. Хотя такой шаг кажется простым решением, он несет большую угрозу - дефицит.
Если компании не будут понимать экономической выгоды из-за жестких ограничений, они прекратят контрактирование новых партий, что оставит заправки пустыми, подытожил он.
По сравнению с прошлой неделей, дизельное топливо на сетях ОККО и WOG подорожало на 3 грн, на SOCAR - на 1-2 грн. Остальные цены остались без изменений.
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
Напомним, что на прошлой неделе в Украине уже выросли цены на топливо, на заправках были очереди. Причиной стали сообщения о военной операции в Иране, которая заблокировала движение танкеров через Ормузский пролив и работу нефтеперерабатывающих заводов в странах Персидского залива.
Эксперты объясняют, что главным фактором стало паническое восприятие новостей, а не реальные проблемы с поставками. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил, что цены на горючее в Украине поднялись в среднем до 6 гривен.
Президент Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что государственная компания "Укрнафта" в этот период уменьшила наценку, чтобы не допустить резких скачков стоимости топлива.
В свою очередь Антимонопольный комитет обратился к сетям АЗС с просьбой в течение трех дней предоставить объяснения причин повышения цен на бензин, дизель и сжиженный газ.