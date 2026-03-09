Бензин по 100 гривен? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

Главное: Связь с миром: 20 млн баррелей нефти проходят через Ормузский пролив, что прямо влияет на стоимость топлива в Европе и Украине.

Почему цены на АЗС реагируют на события на Ближнем Востоке и когда это почувствуют в Украине?

Мировое потребление нефти составляет около 105 миллионов баррелей в сутки, и пятая часть этого объема проходит через стратегический Ормузский пролив. Любая напряженность в этом регионе провоцирует скачок котировок.

В Украине эта связь очевидна, объясняет эксперт. Однако существует определенный временной "лаг" между событием на рынке и изменением цифр на стелах АЗС.

Обычно для обновления партий топлива, пригнанных из Европы, нужно несколько недель. Однако часто цены растут уже на следующий день после новостей.

Специалист отмечает, что это субъективный фактор: бизнес пытается заработать на информационных поводах или застраховать себя от будущих расходов, что не всегда соответствует экономической реальности.

Ждать ли украинцам топливо по 100 гривен?

Несмотря на ожидаемый рост стоимости новых партий нефтепродуктов в ближайшие недели, эксперт успокаивает: цена вряд ли достигнет отметки в 100 гривен за литр.

Основная причина в том, что большинство компаний уже заложили возможные риски в текущую стоимость, не дожидаясь пиковых значений на мировых биржах.

При этом, подчеркивает эксперт, украинское правительство может сдержать рост цен. Для стабилизации ситуации он предлагает несколько системных шагов:

Гибкие акцизы : внедрение схемы, где акциз снижается при росте мировых цен на нефть и увеличивается при их падении.

: внедрение схемы, где акциз снижается при росте мировых цен на нефть и увеличивается при их падении. Отмена авансовых платежей : отказ от налога на прибыль авансом, что сдерживает конкуренцию.

: отказ от налога на прибыль авансом, что сдерживает конкуренцию. Контроль АМКУ: активный мониторинг рынка для наказания тех, кто необоснованно злоупотребляет ситуацией.

Эксперт предостерегает от возвращения к предельным ценам, как это было в 2022 году. Хотя такой шаг кажется простым решением, он несет большую угрозу - дефицит.

Если компании не будут понимать экономической выгоды из-за жестких ограничений, они прекратят контрактирование новых партий, что оставит заправки пустыми, подытожил он.

Какие цены на АЗС в Украине по состоянию на 9 марта

По сравнению с прошлой неделей, дизельное топливо на сетях ОККО и WOG подорожало на 3 грн, на SOCAR - на 1-2 грн. Остальные цены остались без изменений.

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 76,99 грн

ДТ Евро - 73,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Евро - 70,99 грн

ДТ Евро-5 - 73,99 грн

ДТ Mustang - 76,99 грн

Газ - 41,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 76,99 грн

ДТ NANO - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДТ (Energy) - 72,99 грн

ДТ - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Напомним, что на прошлой неделе в Украине уже выросли цены на топливо, на заправках были очереди. Причиной стали сообщения о военной операции в Иране, которая заблокировала движение танкеров через Ормузский пролив и работу нефтеперерабатывающих заводов в странах Персидского залива.

Эксперты объясняют, что главным фактором стало паническое восприятие новостей, а не реальные проблемы с поставками. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил, что цены на горючее в Украине поднялись в среднем до 6 гривен.

Президент Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что государственная компания "Укрнафта" в этот период уменьшила наценку, чтобы не допустить резких скачков стоимости топлива.