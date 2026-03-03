Бензин уже по 72 грн: почему подскочили цены на АЗС и что будет дальше
Украинские АЗС резко подняли цены на топливо. Причина - напряжение на мировом нефтяном рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, дальнейшего скачка цен может и не быть.
Что происходит на топливном рынке и чего ждать дальше водителям - в комментарии РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Главное:
- Резкий скачок: За сутки цены на топливо выросли на 2 грн/л. На популярных АЗС цены на бензин колеблются в пределах 68,99 - 71,99 грн/л.
- Причины подорожания: Обострение конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом нефтедобывающем регионе.
- Защитная реакция: Украинские АЗС подняли цены превентивно, чтобы перестраховаться от роста мировых котировок.
- Ценовой пик: Эксперт считает, что это предел - дальше цены на топливо вверх не пойдут. После завершения военной операции в Иране нефть может упасть до 60 долларов за баррель, что приведет к снижению цен на украинских АЗС.
Какие цены в сетях АЗС в Украине
ОККО:
- Pulls 95 - 71,99 грн
- 95 Евро - 68,99 грн
- Pulls ДТ - 71,99 грн
- ДТ Евро - 68,99 грн
Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети ОККО (РБК-Украина)
WOG:
- Дизельное топливо Евро-5 - 68,99 грн
- Дизельное топливо Mustang - 71,99 грн
- Бензин А-95 - 68,99 грн
- Бензин 95 - 71,99 грн
Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети WOG (РБК-Украина)
Почему топливо дорожает
По словам эксперта, повышение цен - это реакция на события на Ближнем Востоке.
"Это крупнейший центр нефтегазовой добычи. От него зависят европейские переработчики нефтепродуктов. Все рынки нервничают, поскольку есть риск дестабилизации поставок", - пояснил Куюн.
В то же время, по его словам, рынки пока не полностью верят в масштабные риски. Отрасль продолжает работать, но ситуация остается напряженной и неопределенной.
Что происходит на украинском рынке
Эксперт отметил, что реакцией украинского рынка стало:
- сворачивание оптовых продаж (их фактически приостановили из-за неопределенности с поставками);
- повышение цен как защитная реакция на резкий рост котировок.
Сейчас стоимость барреля нефти составляет около 80 долларов. По словам эксперта, цена начала снижаться.
Кроме того, в Госдепе США заявили о начале мер по стабилизации рынка нефти.
Чего ждать водителям
Эксперт считает, что сейчас рынок находится на пике цен.
"Сегодня утром на 2 гривны выросли цены в большинстве сетей. Я думаю, что это защитная реакция. Дальше цена не пойдет вверх. Мы будем наблюдать только движение вниз", - отметил Куюн.
Также он предположил, что после завершения операции в Иране цены на нефть могут опуститься ниже 60 долларов за баррель.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в конце февраля после начала совместной операции США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель ударов - уничтожение ракетного потенциала Тегерана и его военно-промышленной инфраструктуры.
После первых ударов иранская сторона сообщила о гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. В ответ Тегеран начал ракетные атаки по территории Израиля, а также по американским военным объектам в регионе. Под удары попали и гражданские цели в странах Персидского залива.
Отдельное беспокойство вызвала ситуация с безопасностью в районе Ормузского пролива - стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.
На фоне боевых действий цены на нефть резко выросли. В то же время США сообщают, что пролив пока не перекрыт, а признаков его минирования нет, несмотря на заявления иранских силовиков.