Бензин по 100 гривень? Як новий стрибок цін на нафту у світі змінить цінники на АЗС в Україні

Через конфлікт на Близькому Сході ціна на нафту у світі вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Це може незабаром вплинути на вартість пального в Україні.
Чого очікувати українським водіям найближчими тижнями та чи є ризик побачити бензин по 100 гривень - в коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Головне:
Світове споживання нафти становить близько 105 мільйонів барелів на добу, і п’ята частина цього обсягу проходить через стратегічну Ормузьку протоку. Будь-яка напруженість у цьому регіоні провокує стрибок котирувань.
В Україні цей зв'язок є очевидним, пояснює експерт. Проте існує певний часовий "лаг" між подією на ринку та зміною цифр на стелах АЗС.
Зазвичай для оновлення партій пального, пригнаних з Європи, потрібно декілька тижнів. Проте часто ціни зростають вже наступного дня після новин.
Фахівець зазначає, що це суб'єктивний фактор: бізнес намагається заробити на інформаційних приводах або застрахувати себе від майбутніх витрат, що не завжди відповідає економічній реальності.
Попри очікуване зростання вартості нових партій нафтопродуктів найближчими тижнями, експерт заспокоює: ціна навряд чи сягне позначки у 100 гривень за літр.
Основна причина в тому, що більшість компаній уже заклали можливі ризики у поточну вартість, не чекаючи пікових значень на світових біржах.
При цьому, підкреслює експерт, український уряд може стримати ріст цін. Для стабілізації ситуації він пропонує декілька системних кроків:
Експерт застерігає від повернення до граничних цін, як це було у 2022 році. Хоча такий крок здається простим рішенням, він несе велику загрозу - дефіцит.
Якщо компанії не розумітимуть економічної вигоди через жорсткі обмеження, вони припинять контрактування нових партій, що залишить заправки порожніми, підсумував він.
Порівняно з минулим тижнем, дизельне пальне на мережах ОККО та WOG подорожчало на 3 грн, на SOCAR - на 1-2 грн. Решта цін залишилася без змін.
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
Нагадаємо, що минулого тижня в Україні вже зросли ціни на пальне, на заправках були черги. Причиною стали повідомлення про військову операцію в Ірані, яка заблокувала рух танкерів через Ормузьку протоку та роботу нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки.
Експерти пояснюють, що головним фактором стало панічне сприйняття новин, а не реальні проблеми з постачанням. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив, що ціни на пальне в Україні піднялися в середньому до 6 гривень.
Президент Володимир Зеленський відреагував та заявив, що державна компанія "Укрнафта" в цей період зменшила націнку, щоб не допустити різких стрибків вартості пального.
Своєю чергою Антимонопольний комітет звернувся до мереж АЗС з проханням протягом трьох днів надати пояснення причин підняття цін на бензин, дизель та скраплений газ.