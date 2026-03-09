Бензин по 100 гривень? Як новий стрибок цін на нафту у світі змінить цінники на АЗС в Україні

Головне: Зв'язок зі світом: 20 млн барелів нафти проходять через Ормузьку протоку, що прямо впливає на вартість пального в Європі та Україні.

20 млн барелів нафти проходять через Ормузьку протоку, що прямо впливає на вартість пального в Європі та Україні. Часовий лаг : Об’єктивне подорожчання через нові контракти відчується за кілька тижнів, але бізнес може підіймати ціни вже зараз.

: Об’єктивне подорожчання через нові контракти відчується за кілька тижнів, але бізнес може підіймати ціни вже зараз. Межа ціни: Стрибка до 100 грн за літр не прогнозують, оскільки значна частина ризиків уже закладена у вартість.

Чому ціни на АЗС реагують на події на Близькому Сході й коли це відчують в Україні?

Світове споживання нафти становить близько 105 мільйонів барелів на добу, і п’ята частина цього обсягу проходить через стратегічну Ормузьку протоку. Будь-яка напруженість у цьому регіоні провокує стрибок котирувань.

В Україні цей зв'язок є очевидним, пояснює експерт. Проте існує певний часовий "лаг" між подією на ринку та зміною цифр на стелах АЗС.

Зазвичай для оновлення партій пального, пригнаних з Європи, потрібно декілька тижнів. Проте часто ціни зростають вже наступного дня після новин.

Фахівець зазначає, що це суб'єктивний фактор: бізнес намагається заробити на інформаційних приводах або застрахувати себе від майбутніх витрат, що не завжди відповідає економічній реальності.

Чи чекати українцям пальне по 100 гривень?

Попри очікуване зростання вартості нових партій нафтопродуктів найближчими тижнями, експерт заспокоює: ціна навряд чи сягне позначки у 100 гривень за літр.

Основна причина в тому, що більшість компаній уже заклали можливі ризики у поточну вартість, не чекаючи пікових значень на світових біржах.

При цьому, підкреслює експерт, український уряд може стримати ріст цін. Для стабілізації ситуації він пропонує декілька системних кроків:

Гнучкі акцизи : впровадження схеми, де акциз знижується при зростанні світових цін на нафту і збільшується при їх падінні.

: впровадження схеми, де акциз знижується при зростанні світових цін на нафту і збільшується при їх падінні. Скасування авансових платежів : відмова від податку на прибуток авансом, що стримує конкуренцію.

: відмова від податку на прибуток авансом, що стримує конкуренцію. Контроль АМКУ: активний моніторинг ринку для покарання тих, хто необґрунтовано зловживає ситуацією.

Експерт застерігає від повернення до граничних цін, як це було у 2022 році. Хоча такий крок здається простим рішенням, він несе велику загрозу - дефіцит.

Якщо компанії не розумітимуть економічної вигоди через жорсткі обмеження, вони припинять контрактування нових партій, що залишить заправки порожніми, підсумував він.

Які ціни на АЗС в Україні станом на 9 березня

Порівняно з минулим тижнем, дизельне пальне на мережах ОККО та WOG подорожчало на 3 грн, на SOCAR - на 1-2 грн. Решта цін залишилася без змін.

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 76,99 грн

ДП Євро - 73,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Євро - 70,99 грн

ДП Євро-5 - 73,99 грн

ДП Mustang - 76,99 грн

Газ - 41,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 76,99 грн

ДП NANO - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДП (Energy) - 72,99 грн

ДП - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні вже зросли ціни на пальне, на заправках були черги. Причиною стали повідомлення про військову операцію в Ірані, яка заблокувала рух танкерів через Ормузьку протоку та роботу нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки.

Експерти пояснюють, що головним фактором стало панічне сприйняття новин, а не реальні проблеми з постачанням. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив, що ціни на пальне в Україні піднялися в середньому до 6 гривень.

Президент Володимир Зеленський відреагував та заявив, що державна компанія "Укрнафта" в цей період зменшила націнку, щоб не допустити різких стрибків вартості пального.