Белгород снова погрузился во тьму: по ТЭЦ "Луч" прилетели ракеты

Вечером в субботу, 7 февраля, Белгород подвергся атаке неизвестных ракет. После ударов в городе возник блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские Telegram-каналы.
Примерно после 19:00 в канале "Пепел Белгород" написали, в городе прогремели взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. После этого в Белгороде и Белгородской округе пропал свет.
По данным "Пепла", не менее двух ударов было по электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая, а также была атакована ТЭЦ "Луч".
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре в результате чего возникли повреждения. Также он сказал, что это якобы уже вторая атака за день.
На данный момент российские паблики пишут, что в Белгороде уже начинают восстанавливать свет.
Напомним, вечером 5 февраля Белгород тоже подвергся ракетной атаке, в результате чего по всей области начались отключения света, тепла и воды.
Несколькими днями ранее, 3 февраля, в городе тоже прогремела серия взрывов. После этого жители столкнулись с перебоями света и подачей воды.
К слову, 23 января стало известно, что российский бомбардировщик "уронил" на Белгород авиабомбу ФАБ-500.