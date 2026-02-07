Бєлгород знову поринув у темряву: по ТЕЦ "Луч" прилетіли ракети

Приблизно після 19:00 у каналі "Пепел Бєлгород" написали, що в місті прогриміли вибухи на тлі загрози ракетної атаки. Після цього в Бєлгороді та Бєлгородській окрузі зникло світло.

Фото: блекаут у Бєлгороді (t.me/belpepel)

За даними "Попелу", щонайменше два удари було завдано по електропідстанції "Бєлгород" на вулиці Сторожова, а також було атаковано ТЕЦ "Луч".

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що атака була по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли пошкодження. Також він сказав, що це нібито вже друга атака за день.

Наразі російські пабліки пишуть, що в Бєлгороді вже починають відновлювати світло.