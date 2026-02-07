Бєлгород знову поринув у темряву: по ТЕЦ "Луч" прилетіли ракети

Увечері в суботу, 7 лютого, Бєлгород зазнав атаки невідомих ракет. Після ударів у місті виник блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Приблизно після 19:00 у каналі "Пепел Бєлгород" написали, що в місті прогриміли вибухи на тлі загрози ракетної атаки. Після цього в Бєлгороді та Бєлгородській окрузі зникло світло.
За даними "Попелу", щонайменше два удари було завдано по електропідстанції "Бєлгород" на вулиці Сторожова, а також було атаковано ТЕЦ "Луч".
Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що атака була по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли пошкодження. Також він сказав, що це нібито вже друга атака за день.
Наразі російські пабліки пишуть, що в Бєлгороді вже починають відновлювати світло.
Нагадаємо, увечері 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в усій області почалися відключення світла, тепла і води.
Кількома днями раніше, 3 лютого, у місті теж прогриміла серія вибухів. Після цього жителі зіткнулися з перебоями світла і подачею води.
Також ми писали, що в ніч на 25 січня одразу три російські міста зіткнулися з блекаутами, а саме - Бєлгород, Таганрог та Пермь.
До слова, 23 січня стало відомо, що російський бомбардувальник "впустив" на Бєлгород авіабомбу ФАБ-500.