БЭБ накрыло масштабный "конвертцентр", который вывел 18 млрд грн в крипту и ЕС
Бюро экономической безопасности разоблачило масштабный "конвертационный центр", который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.
Деньги - за границу и в крипту
Отдельно функционировал механизм вывода средств. Деньги двигались через счета подконтрольных иностранных компаний и сеть обменников в Украине и Европе. Далее их либо снимали наличными, либо переводили в криптовалюту - чтобы усложнить отслеживание.
Участники схемы также "отмывали" товары сомнительного происхождения - в частности горюче-смазочные материалы и нефтепродукты. Через поддельные документы им придавали вид законно приобретенных.
Кто и за что отвечал
В организации были четкое распределение ролей. Каждый участник группы отвечал за отдельное направление:
- финансовые операции;
- бухгалтерский учет;
- регистрацию предприятий;
- открытие банковских счетов;
- подбор подставных лиц.
Обыски и изъятия
ТУ БЭБ в Полтавской области и детективы Главного подразделения детективов БЭБ вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели более 40 обысков в разных регионах.
В ходе спецоперации изъяли:
- первичную бухгалтерскую документацию и более 30 электронных устройств;
- около 40 печатей подконтрольных структур;
- банковские карточки и черновые записи;
- наличные - более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро;
- 5 транспортных средств (арестовано).
Подозрения и задержания
Подозрения предъявлены организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику и другим участникам схемы. Им инкриминируют:
- создание и участие в преступной организации;
- уклонение от уплаты налогов;
- подделка документов и печатей;
- внесение недостоверных сведений в регистрационные документы.
Четыре человека задержаны, трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Организатора разыскивают - готовится ходатайство о международном розыске. Пока не известно, где именно он скрывается.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.
Схемы действуют по всей Украине
Тем временем схемы с фиктивными структурами и выводом средств фиксируют и в других секторах. Как сообщало РБК-Украина, в НЭК "Укрэнерго" разоблачили хищение почти 450 миллионов гривен.
Она действовала через сеть подконтрольных энергоснабжающих компаний, которые манипулировали прогнозами потребления электроэнергии и не рассчитывались с государством. Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении.
Также мы писали, что правоохранители в этом месяце также раскрыли деятельность преступного сообщества "Химпром", связанного с сетью магазинов U420.
Организация торговала синтетическими наркотиками, заказывала нападения на людей и обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии через колл-центры.
Общие убытки составили почти 50 миллионов гривен. Лидер группировки - гражданин России с псевдонимом "Мексиканец" - до сих пор скрывается за границей и находится в международном розыске.