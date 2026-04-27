БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС

14:41 27.04.2026 Пн
Як працював найбільший "конвертаційний центр"?
aimg Олена Чупровська
БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС Фото: БЕБ розкрило схему, якою користувалися 200 компаній (facebook.com ESBU.GOV.UA)

Бюро економічної безпеки викрило масштабний "конвертаційний центр", який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Читайте також: Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми

Гроші - за кордон і в крипту

Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження.

Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних.

БЕБ накрило масштабний &quot;конвертцентр&quot;, який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄСФото: подробиці розгрому тіньової мережі на 18 млрд (esbu.gov.ua)

Хто і за що відповідав

В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям:

  • фінансові операції;
  • бухгалтерський облік;
  • реєстрацію підприємств;
  • відкриття банківських рахунків;
  • підбір підставних осіб.

БЕБ накрило масштабний &quot;конвертцентр&quot;, який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄСФото: організатора податкової схеми оголосять у міжнародний розшук (esbu.gov.ua)

Обшуки і вилучення

ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах.

У ході спецоперації вилучили:

  • первинну бухгалтерську документацію і понад 30 електронних пристроїв;
  • близько 40 печаток підконтрольних структур;
  • банківські картки та чорнові записи;
  • готівку - понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро;
  • 5 транспортних засобів (арештовано).

Підозри і затримання

Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують:

  • створення та участь у злочинній організації;
  • ухилення від сплати податків;
  • підроблення документів і печаток;
  • внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Схеми діють по всій Україні

Тим часом схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах. Як повідомляло РБК-Україна, в НЕК "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень.

Вона діяла через мережу підконтрольних енергопостачальних компаній, які маніпулювали прогнозами споживання електроенергії та не розраховувалися з державою. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру.

Також ми писали, що правоохоронці цього місяця також розкрили діяльність злочинної спільноти "Хімпром", пов'язаної з мережею магазинів U420.

Організація торгувала синтетичними наркотиками, замовляла напади на людей і ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини через кол-центри.

Загальні збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець" - досі переховується за кордоном і перебуває в міжнародному розшуку.

