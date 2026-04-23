В "Укрэнерго" разоблачили схему хищения почти полмиллиарда гривен

В Украине разоблачена масштабная схема хищения средств НЭК "Укрэнерго", которая действовала в 2022-2024 годах. Убытки государству составляют более 447 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко в Facebook .

По его словам, организатор - основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия.

Как работала схема

Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления.

"Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть на бумаге показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше", - сообщил генпрокурор.

В результате возникал дефицит - разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света.

Также участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию.

Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

Участники схемы не гасили долг перед "Укрэнерго", зато искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства.

Затем это повторяли с новыми обществами.

В результате государству было нанесено более 447 млн гривен убытков.

Объявление подозрения

Сейчас всем участникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Организатору дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 27 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы.

"Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц и проверяем другие возможные эпизоды преступной деятельности за 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, к сделке причастны шесть человек, которые действовали в составе организованной группы. Среди них - руководители киевских и харьковских предприятий, которые занимаются поставками электроэнергии для промышленных потребителей.

Во время 26 обысков по местам жительства и ведения финансово-хозяйственной деятельности фигурантов были изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати, рабочая документация и черновые записи с доказательствами преступлений.

Шестерым участникам схем сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.