ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В "Укрэнерго" разоблачили схему хищения почти полмиллиарда гривен

12:17 23.04.2026 Чт
3 мин
О подозрении сообщили шести лицам
aimg Ирина Глухова
В "Укрэнерго" разоблачили схему хищения почти полмиллиарда гривен

В Украине разоблачена масштабная схема хищения средств НЭК "Укрэнерго", которая действовала в 2022-2024 годах. Убытки государству составляют более 447 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко в Facebook.

По его словам, организатор - основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия.

Как работала схема

Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления.

"Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть на бумаге показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше", - сообщил генпрокурор.

В результате возникал дефицит - разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света.

Также участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию.

Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

Участники схемы не гасили долг перед "Укрэнерго", зато искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства.

Затем это повторяли с новыми обществами.

В результате государству было нанесено более 447 млн гривен убытков.

Объявление подозрения

Сейчас всем участникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Организатору дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 27 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы.

"Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц и проверяем другие возможные эпизоды преступной деятельности за 2025-2026 годы", - говорится в сообщении.

Фото: в "Укрэнерго" разоблачили хищение почти 450 миллионов

Как уточнили в СБУ, к сделке причастны шесть человек, которые действовали в составе организованной группы. Среди них - руководители киевских и харьковских предприятий, которые занимаются поставками электроэнергии для промышленных потребителей.

Во время 26 обысков по местам жительства и ведения финансово-хозяйственной деятельности фигурантов были изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати, рабочая документация и черновые записи с доказательствами преступлений.

Шестерым участникам схем сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие коррупционные схемы в Украине

Напомним, недавно в Украине разоблачили масштабную схему хищения государственных средств при закупках для "Укргаздобычи". Убытки оцениваются в более 295 млн гривен.

Также правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств на гуманитарном разминировании Херсонской области.

Кроме того, ГБР разоблачило коррупционную схему при поставке продуктов для ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Хищение средств Офис Генпрокурора
