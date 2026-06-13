Гелендвагены с ПВО: Mercedes-Benz подписал крупный оборонный контракт

Mercedes-Benz официально присоединяется к оборонным усилиям Европы. Компания будет производить специальные транспортные средства для борьбы с беспилотниками на базе своих популярных гражданских моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Штутгартская компания подписала меморандум о сотрудничестве с немецким стартапом Tytan Technologies. Это произошло во время Международной аэрокосмической выставки ILA 2026. Вместе они будут создавать мобильные системы противовоздушной обороны.

Цель проекта - разработка техники для эффективного поражения беспилотников и Mercedes-Benz теперь берет на себя техническую базу. Компания сосредоточится на платформах для защиты людей и инфраструктуры.

Основной для новых систем станут:

легендарные внедорожники G-Class;

многофункциональные фургоны Sprinter.

Эти автомобили станут мобильной основой для ПВО. Такой шаг является вынужденным, потому что автомобильная отрасль Европы сейчас переживает не лучшие времена.

Кто еще будет работать на военных

Mercedes-Benz не единственный в этом стремлении. Другие гиганты тоже смотрят в сторону армии. Например, французская Renault уже разрабатывает наземные беспилотники. Они подходят как для гражданских, так и для военных нужд. Также французы планируют выпускать воздушные дроны вместе с группой Turgis Gaillard.

Volkswagen тоже не стоит в стороне. Немецкий концерн уже подписал соглашение с израильской оборонной компанией Rafael. Они планируют изготавливать детали для систем противоракетной обороны.

Почему автогиганты теперь работают на армию

Причина в глубоком структурном кризисе, отмечается в материале Европейские производители теряют позиции, ведь спрос на электромобили падает быстрее, чем ожидалось.

Китайские конкуренты наступают на пятки, а расходы на займы растут. Автопром ищет стабильные деньги и сами эту финансовую стабильность обеспечивает оборонный сектор.

Переход на военные рельсы оказался не таким сложным, потому что навыки работников автозаводов легко адаптировать. Министерство обороны Германии даже создало специальную платформу для поиска партнеров между стартапами и крупным бизнесом.