Подрядчик Минобороны "отмыл" почти 600 млн гривен через фиктивные фирмы
Подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через фиктивные фирмы почти 580 миллионов гривен. Нацполиция разоблачила преступную организацию и задержала ее участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Telegram.
Фиктивные фирмы с "мертвыми" директорами
Директорами подставных предприятий значились граждане Украины, которые с 2014 года живут на оккупированной территории - в так называемой "ДНР" - и поддерживают российскую агрессию. Одна из них работает учителем и даже получила награду "Учитель России".
Учредителями части фирм указаны якобы граждане Польши. Однако польская сторона подтвердила: таких людей не существует - они вымышленные.
Как работала схема
Полицейские полностью раскрыли структуру "конвертационной группы" - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Схема охватывала несколько уровней:
- подрядчик по оборонным контрактам перечислял средства через сеть фиктивных фирм;
- деньги "отмывались" через конвертационный центр и выводились наличными;
- параллельно искусственно занижались налоги.
По заключению судебно-экономических экспертиз, государство потеряло более 100 миллионов гривен из-за уклонения от уплаты налогов. Общая сумма "отмытых" средств из оборонных контрактов - почти 580 миллионов гривен.
Подозрение и попытка запугать следователя
В декабре прошлого года трем участникам схемы сообщили о подозрении:
- руководителю конвертационного центра;
- соорганизатору, который координировал связь между предприятием и центром;
- бухгалтеру группы.
После объявления подозрений фигуранты не остановились. Они планировали провокационные действия против следователя и даже искали исполнителя, чтобы сжечь его машину. За это предлагали две тысячи долларов.
Похожие схемы разоблачали и в других госкомпаниях
Как сообщало РБК-Украина, недавно НЭК "Укрэнерго" разоблачили схему хищения на более 447 миллионов гривен.
Шестеро участников организованной группы искусственно занижали заявки на электроэнергию, а возникающий дефицит покрывало государство. Деньги при этом выводили через подконтрольные компании.
Напомним, на днях также стало известно о масштабном хищении в "Укргаздобыче". Бывшие должностные лица госкомпании вместе со связанными предпринимателями перепродавали необходимые для добычи газа материалы в два-три раза дороже рыночной цены.
Убытки превысили 295 миллионов гривен.