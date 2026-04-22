Нападения, угрозы и большая наркосеть: Нацполиция разоблачила связь U420 с "Химпромом" (видео)

09:46 22.04.2026 Ср
"Химпром" отмывал миллионы долларов и заказывал нападения на людей
Елена Чупровская
Национальная полиция Украины разоблачила одну из крупнейших преступных структур в стране - сообщество "Химпром", которое годами торговало наркотиками, заказывало нападения на людей и обманывало европейцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Национальной полиции Иван Выговский и его заместители сказали на брифинге.

Что такое "Химпром"

"Химпром" - это не просто банда. Это разветвленная преступная система с четкой структурой, которая действовала одновременно в нескольких направлениях:

  • незаконная торговля наркотиками;
  • насильственные преступления - нападения, угрозы, обливание кислотой;
  • мошеннические колл-центры, которые обманывали жителей ЕС;
  • масштабная продажа синтетических каннабиноидов через сеть магазинов U-420.

Организатор сообщества объявлен в международный розыск еще в 2019 году. Скрываясь за границей, он продолжал дистанционно управлять группировкой.

Насилие на заказ

Тех, кто становился на пути, преследовали или физически устраняли. Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений - совершенных или заказанных членами "Химпрома".

В материалах дела - записи переговоров. В одном из них обсуждается нападение на человека:

"500 тысяч долларов, если женщину облил кислотой, хорошо облил. По 250 за каждого. Ну, можно и по одному, в принципе".

Мошенничество на 50 млн гривен

Параллельно с наркоторговлей "Химпром" зарабатывал на обмане иностранцев. Сеть колл-центров обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии.

Общие убытки - почти 50 миллионов гривен. О масштабе свидетельствуют и собственные переговоры членов группы:

"На Чехию, Румынию и Словакию он в августе заработал нам 1 770 000 долларов", - сказал фигурант схемы.

Проект U-420: синтетика в виде конфет

Воспользовавшись пробелами в законодательстве, участники группировки наладили ввоз синтетических каннабиноидов и изготавливали из них широкий ассортимент продуктов. Основной товар - джойнты, таблетки "Сонрелакс", конфеты, желейные мишки и кальянные смеси.

Киев и Днепр стали главными производственными площадками. Сеть сбыта за несколько месяцев выросла с 13 до 105 торговых точек по всей стране. Сами организаторы планировали охватить Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.

Когда Национальная полиция в сентябре 2025 года инициировала ограничение оборота таких веществ, "Химпром" пытался заблокировать это решение. Несмотря на попытки, ограничения вступили в силу в феврале 2026 года.

281 обыск за один день

14 апреля 2026 года правоохранители провели масштабную операцию: 281 обыск в Киеве и 10 областях. Ликвидированы места производства, фасовки и сбыта продукции.

Изъято:

  • более 54 000 литров готовой продукции с CBD;
  • более 12 000 джойнтов;
  • 20 000 таблеток "Сонрелакс";
  • более 4 000 банок с конфетами и желейными мишками;
  • почти 20 000 литров экстракта для кальянного табака;
  • более 3 000 килограммов смеси для джойнтов и кальянной смеси;
  • более 300 мобильных телефонов;
  • более 1 000 банковских карт;
  • 145 печатей, документы, наличные на 7 миллионов гривен.

Ориентировочная стоимость всего изъятого - более 75 миллионов гривен.

Замороженные счета и подозрения

Наложен арест на 416 счетов предпринимателей, вовлеченных в схему. Заблокирована криптовалюта на сумму почти 1 миллион долларов США.

Для сокрытия доходов организаторы использовали 145 подставных предпринимателей, счетами которых управляли с одного IP-адреса. Только за два дня один из таких предпринимателей получил на счет 56 миллионов гривен.

Четырем участникам сообщества сообщено о подозрении по части второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Организатора до сих пор разыскивают.

Кто стоит за "Химпромом"

Лидер группировки - гражданин России с псевдонимом "Мексиканец". Еще в 2019 году он выехал за границу, скрывается, по данным следствия, в Мексике - и оттуда дистанционно управляет всей сетью.

Именно тогда, в 2019 году, полиция впервые разоблачила "Химпром": тогда подозрения получили почти 30 человек, 19 из них впоследствии осудили. Однако организатор сделал выводы - модернизировал схему так, чтобы участники не знали друг друга, и разбил деятельность на отдельные направления.

Операцию проводили при поддержке DEA - Администрации по борьбе с наркотиками США. Генеральный прокурор лично контролировал процесс.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2026 года СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Латвии и Литвы накрыли в Днепре четыре колл-центра, которые обманывали граждан ЕС под видом инвестиций.

Лидера группировки и десять его сообщников задержали, а незаконный доход за год составил не менее 1,2 миллиона долларов.

Между тем в апреле 2026 года полиция уже фиксировала и схемы другого рода - хищение средств на закупки дров для ВСУ.

Тогда правоохранители провели 49 обысков в 15 областях в рамках 20 уголовных производств, а убытки государства оценили в более чем 100 миллионов гривен.

