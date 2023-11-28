У Байдена ожидают, что ХАМАС освободит больше американских заложников

Администрация президента США Джо Байдена приветствует продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС, а также надеется на освобождение из плена других американских граждан.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, правительство США и лично Байден вовлечены в процесс переговоров по освобождению людей. Поэтому американские власти будут "внимательно следить" за тем, будут ли освобождены американские граждане.

Однако пока у Белого дома нет никакой информации о состоянии американцев, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Освобождение заложников во время перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС освобод ил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы , где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

А вчера в администрации Байдена подтвердили, что Израиль и боевики ХАМАС согласовали продолжение режима прекращения огня в Секторе Газа еще на два дня.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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