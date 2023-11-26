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ХАМАС освободил еще 17 заложников, - военные Израиля

Воскресенье 26 ноября 2023 18:34
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ХАМАС освободил еще 17 заложников, - военные Израиля Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Красный Крест принял 17 заложников, освобожденных в воскресенье из плена в Секторе Газа. Это уже третья группа людей, освобожденных из плена ХАМАСа.

Об этом заявили в Армии обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В группу из 17 человек входят как израильтяне, так и иностранные граждане, сообщили в ЦАХАЛе.

Эта группа является частью запланированного третьего обмена заложников, удерживаемых в Секторе Газе, на палестинских заключенных, который происходит в рамках четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС.

Российские СМИ сообщают, что одним из освобожденных заложников является гражданином России.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.

Первый обмен состоялся 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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