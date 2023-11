Перемирие началось. О чем Израиль договорился с ХАМАС и сколько еще продлится война

При подготовке материала использовались: заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его советника Марка Регева, министра обороны Йоава Галанта, публикации The Times of Israel, Haaretz, Reuters и BBC.

Накануне перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала атаковать объекты террористов в секторе Газа. Есть данные о ликвидации главаря морских сил ХАМАС Амара Абу Джалалаха, причастного к организации нескольких вылазок на израильскую территорию. Сегодня утром бойцы 36-й дивизии при участии спецназа "Яалом" уничтожили туннели под больничным комплексом "Шифа" в Газе.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 24 ноября в 07:00 (по киевскому времени).

Спустя 15 минут были обстреляны кибуцы Эйн а-Шлоша и Кисуфим рядом с сектором. Утром через КПП "Рафах" на границе с Египтом начали заезжать грузовики с топливом и гуманитарной помощью. По информации египетской стороны, ежедневно в анклав будут доставлять 130 тысяч литров дизтоплива, четыре грузовика с газом и 200 фур с гуманитаркой.

Сообщается, что Армия обороны распространяла листовки с просьбами не возвращаться в северные районы до полного прекращения боевых действий. Однако многие жители Газы последовали призыву представителей ХАМАС вернуться с началом перемирия, из-за чего пришлось применить средства для разгона толпы.

В первой половине дня прозвучала сирена в Эйлате, кибуце Эйлот и промзоне Шхорет. Предполагалось, что это была попытка вторжения в воздушное пространства БПЛА или крылатой ракеты, но позже ЦАХАЛ заявил о ложной тревоге.

Фото: фуры с гуманитаркой заезжают в сектор Газа со стороны Египта (twitter.com/ Delhiite)

Операции на Западном берегу реки Иордан продолжаются. Израильские военные задержали 10 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии, в том числе двух членов ХАМАС. С начала войны на территории Палестинской автономии задержаны почти 2000 человек.

Еще до того, как перемирие вступило в силу, к югу от Иерихона пытались задержать боевика, связанного с "Исламским джихадом", но он оказал вооруженное сопротивление и в результате был застрелен. В его машине нашли автоматическую винтовку М-16 и другое оружие.

The Times of Israel цитирует старшего офицера Южного командования ЦАХАЛа о том, что любой, кто представляет угрозу для военных в Газе, будет уничтожен. Поскольку безопасность военных является наивысшим приоритетом.

"Большую часть времени мы будем готовиться и планировать дальнейшие задачи. Мы готовимся атаковать всеми силами сразу после окончания перемирия", - добавил он.

В рамках четырехдневного режима прекращения огня израильских заложников обменяют на палестинских заключенных. Все эти дни в сектор Газа должна поступать гуманитарная помощь и топливо. Сроки перемирия могут быть продлены, но максимум до 10 дней.

Согласно договоренностям, ХАМАС отпустит 50 заложников, Израиль - 150 палестинских заключенных. Затем за каждые 10 освобожденных заложников израильская сторона готова продлевать перемирие еще на один день. Всего же сообщается о готовности освободить до 300 палестинцев, большинство из которых молодые мужчины, задержанные за нападения на израильтян.

По словам советника премьера Марка Регева, первоочередная задача - вернуть женщин и детей. После чего сделают все возможное для освобождения мужчин.

"Мы знаем, с кем имеем дело. ХАМАС - жестокая, беспощадная террористическая организация, и мы должны быть готовы к неожиданностям… Но поскольку ХАМАС находится под военным давлением, мы бьем по его технике, мы бьем по его командирам, мы устраняем его высших военных командиров... Им нужен этот тайм-аут", - отметил он, назвав перемирие с террористами просчитанным риском.

Газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что при посредничестве Катара в течение четырех дней ХАМАС должен отпустить 30 детей и 20 женщин. После этого останется освободить еще 190 израильтян. В заявлении МИД Катара говорится, что 50 человек обменяют на палестинских женщин и детей. На более поздних этапах число освобожденных будет увеличено.

Как и планировалось, первую группу освободили сегодня в 16:00. За несколько часов до этого Катар договорился, что ХАМАС дополнительно отпустит 12 граждан Таиланда. По состоянию на сейчас их вместе с 13 израильтянами (все они жители одного кибуца) передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

В сети уже появились видео с автомобилями Красного Креста, пересекающих границу Египта с Израилем.

