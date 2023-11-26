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Боевики ХАМАС передали Красному Кресту новую группу заложников

Тель-Авив, Воскресенье 26 ноября 2023 00:03
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Боевики ХАМАС передали Красному Кресту новую группу заложников Фото: ХАМАС передал Красному Кресту новую группу заложников (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Красный Крест принял вторую группу заложников ХАМАСа в Египте. Сообщается о передаче 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные Силы Израиля и The Times of Israel.

Представители Красного Креста только что переправили заложников в Египет. По информации, поступившей в ЦАХАЛ, освобождено 17 заложников, в том числе 13 израильских (8 женщин и 5 детей) и 4 тайских заложника.

Заложников доставят на контрольно-пропускной пункт Рафах в Египте и передадут израильским властям. Затем их доставят в страну через боковой вход на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом.

В настоящее время с освобожденными заложниками работают спецназ и силы ISA. Освобожденные заложники прошли первоначальное медицинское обследование на территории Израиля. Солдаты ЦАХАЛа по-прежнему будут сопровождать их на пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями.

Освобождение заложников

Израиль договорился с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен состоялся 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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