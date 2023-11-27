Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев, - NBC

Израиль освободил из тюрем 39 палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом. Сообщается, что почти все они были несовершеннолетними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Израильская пенитенциарная служба сообщила об освобождении 39 палестинцев. А Международный Комитет Красного Креста заявил, что помог освободить 19 из них.

Помимо этого, представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что почти все заключенные, которых сегодня освободили, были детьми. Израильские власти пока не обнародовали информацию о лицах или возрасте освобожденных заключенных.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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