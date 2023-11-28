У Байдена очікують, що ХАМАС звільнить більше американських заручників

Адміністрація президента США Джо Байдена вітає продовження перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, а також сподівається на звільнення з полону інших американських громадян.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, уряд США та особисто Байден залучені до процесу переговорів щодо звільнення людей. Тому американська влада "уважно стежитиме" за тим, чи будуть звільнені американські громадяни.

Однак наразі у Білого дому немає жодної інформації про стан американців, утримуваних бойовиками ХАМАС.

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

А вчора в адміністрації Байдена підвтердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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