Израиль и ХАМАС продлили перемирие, - Белый дом

Израиль и боевики организации ХАМАС согласовали продление режима прекращения огня в Секторе Газа еще на два дня. Такую договоренность между сторонами подтвердили в администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Срок действия четырехдневного перемирия, начавшегося в пятницу и во время которого боевики освобождают заложников, должен был истечь уже с завтрашнего дня. Однако его пролонгировали.

"Белый дом подтвердил, что и Израиль, и ХАМАС согласились продлить перемирие в Секторе Газа еще на два дня", - говорится в публикации.

При этом в Штатах пока не предоставили никаких подробностей о такой договоренности между сторонами.

Перед тем о договоренности о продолжении перемирия говорили в Министерстве иностранных дел Катара и представители группировки ХАМАС.

В МИД Катара заявили, что режим временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлен на два дополнительных дня после предварительных переговоров.

"Государство Катар объявляет, что в рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа", - заявил спикер катарского министерства Маджед аль-Ансари в Twitter (X).

В МИДе Катара заявили о продолжении перемирия между Израилем и ХАМАС (фото: скрин twitter.com/majedalansari)

В заявлении ХАМАС говорится, что они "с братьями в Катаре и Египте" достигли договоренности о продлении временного гуманитарного перемирия "еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем".

Что предшествовало

Ранее сегодня президент США Джо Байден выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАСом будет продолжено.

К слову, еще 25 ноября глава Государственной информационной службы Египта заявил о том, что Каир получил положительные сигналы от всех сторон относительно возможного продолжения перемирия в Секторе Газа на один-два дня.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что Израиль и ХАМАС могут продлить временное прекращение огня в Газе, чтобы позволить освободить больше заложников и пленных.

Освобождение заложников во время перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС отпустид 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАС.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.