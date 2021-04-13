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З ОАЕ депортували 11 українок за участь в скандальній фотосесії

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 11:25
З ОАЕ депортували 11 українок за участь в скандальній фотосесії Фото: Олег Ніколенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. У однієї з українок діагностували коронавірус.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ще одна українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання, зазначив Ніколенко.

"Ввечері 12 квітня влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії", - повідомив він.

Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань, повідомив дипломат.

"Окрім депортації, їм загрожував чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців", - зазначив Ніколенко.

    Нагадаємо, поліція Дубаю затримала 12 громадянок України.

    Раніше повідомлялося, що українки були серед інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Скандал розгорівся після того, як в соціальних мережах почали поширюватися фото і відео з цієї фотосесії.

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