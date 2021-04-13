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Україна в ТКГ підніме питання стягування російських військ

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 18:21
Україна в ТКГ підніме питання стягування російських військ Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Стягування російських військ до кордонів України можуть обговорити на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі. Принаймні, українська сторона це питання підніме.

Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Завтра ми це питання спробуємо обговорити, хоча чесно кажучи, ми повинні вирішувати ті питання, які визначені мінським і нормандським форматами. Питання скупчення військ і агресії - це є для нас основою не вирішення багатьох питань. Тому, звичайно, ми будемо це ставити і обговорювати, але яка буде реакція з російської сторони, мені важко припустити", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська за трьома напрямами. У Кремлі зазначають, що ці заходи проводяться в рамках військових навчань, але Київ побоюється, що Москва шукає привід для провокації та ескалації військового конфлікту.

Служба безпеки України вже оголосила, що до кінця травня проводитиме масштабні антитерористичні навчання на кордоні з Росією в Харківській області.

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