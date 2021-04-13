Донбас, Росія і вступ до НАТО: головні заяви Столтенберга і Кулеби

Перспектива вступу України в НАТО жодним чином не залежить від позиції Російської Федерації. Північноатлантичний альянс на тлі загострення на Донбасі висловлює свою підтримку Києву, а Україна більше ніколи не буде частиною "русского мира".

РБК-Україна зібрав головні заяви з брифінгу генсека НАТО Єнса Столтенберга і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Брюсселі.

У Росії немає права вето на вступ України до НАТО

На думку Столтенберга, вступ України до НАТО залежить лише від самої України. І у Росії немає права диктувати суверенним країнам, що їм робити.

"Ніхто не може перешкоджати або втручатися в цей процес (вступ України до НАТО, - ред.). Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники врешті-решт вирішать, коли це відбудеться", - підкреслив він.

НАТО ніколи не визнає анексію Криму

Столтенберг також запевнив українську сторону, що НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Він також заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Росія стягує війська, але на цей раз не застане зненацька

Дмитро Кулеба заявив, що Росія накопичує війська на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі. Крім того, Москва за останні два тижні інтенсифікувала войовничу пропаганду, яка закликає до ненависті до українців.

"Росія на цей раз не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час, якщо Москва почне нову спіраль насильства", - зазначив міністр.

Київ не хоче війни. Ціна її запобігання нижче ціни самої війни

Український міністр підкреслив, що Київ не хоче війни і не планує ніяких наступальних дій на Донбасі. Київ залишається прихильним дипломатичним шляхам вирішення конфлікту.

"Ціна того, що ми будемо попереджувати конфлікт, буде все ж таки нижче, ніж, якщо війна почнеться, а потім долати наслідки", - зазначив він.

Україна змусить РФ вивести війська з окупованих територій

"Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що у нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб змусити її вивести війська з окупованих територій", - заявив Кулеба.

Україна ніколи не стане частиною "русского мира"

Дмитро Кулеба також зауважив, що Захід має ввести нові заходи для стримування Рсосии. Це може бути новий пакет санкцій або пряма підтримка України.

"Захід не дасть Україні зруйнувати демократію. Це дуже простий меседж, який наші друзі та партнери можуть надати РФ. Україна ніколи не стане частиною "русского мира", - додав Кулеба.