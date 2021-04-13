В Україні реструктуризує валютні іпотечні кредити: Рада схвалила закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 273 парламентарі.

Передбачена конвертація у гривню валютних зобов'язань і зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту. Днем реструктуризації буде дата набрання чинності даним документом, а кредиторам додатково виділять 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень.

Реструктуризація буде проходити за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим НБУ на день укладення договору, і курсом, встановленим на день проведення реструктуризації.

Для реструктуризації заборгованості залишаються у силі норми, передбачені в мораторії на стягнення житлового майна, яке виступає заставою по кредитах: 140 квадратних метрів для квартир і 250 квадратних метрів - для приватних будинків.

Споживчі кредити в іноземній валюті повинні відповідати і таким умовам:

забезпеченням по такому кредиту є майно, що є єдиним житлом позичальника;

таке житло використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого житла, або воно купувалося повністю або частково за кредитні кошти;

присутнє не погашене грошове зобов'язання перед кредитодавцем (у тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу всіх прав кредитодавця до поручителя/заставодавцю у зв'язку з виконанням ним зобов'язань позичальника);

станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість, крім простроченої заборгованості зі сплати неустойки та інших платежів, нарахованих за виникнення прострочених платежів, або така прострочена заборгованість, яка виникла до 1 січня 2014-го, була погашена до дня реструктуризації.

Відповідно до закону, якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір відсотків за користування кредитом, який перевищував розмір українського індексу ставок по 12-місячним депозитам фізосіб в іноземній валюті, в якій висловлювалися грошові зобов'язання у період застосування цього розміру відсотків, то при реструктуризації сума таких зобов'язань позичальника зменшується на суму такого перевищення у певній черговості.

У документі також врегулювали реструктуризацію заборгованості за кредитами, за якими змінився кредитор через поступки права вимоги за зобов'язаннями.