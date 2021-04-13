Зеленський вніс до Ради законопроект про ліквідацію ОАСК
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Законопроект внесено як невідкладний.
Президент Володимир Зеленський закликав сприймати це як "сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону".
"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості", - заявив він.
У прес-службі ОП зазначили, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).
Нагадаємо, у липні минулого року НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи НАБУ заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.
Крім того, суд заарештував брата голови ОАСК, Юрія Зонтова, якого викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: більш 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.
Зазначимо, раніше Володимир Зеленський вніс в парламент цілий пакет законопроектів, що пропонують кардинальну реформу судової системи. Один з них стосується Окружного адмінсуду Києва. Більш детально в матеріалі РБК-Україна "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".