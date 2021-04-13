Зеленський вніс до Ради законопроект про ліквідацію ОАСК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва ". Законопроект внесено як невідкладний.

Президент Володимир Зеленський закликав сприймати це як "сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону".

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості", - заявив він.

У прес-службі ОП зазначили, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).