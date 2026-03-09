ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Сбой в Ощадбанке: почему не работает приложение

12:18 09.03.2026 Пн
2 мин
Когда возобновят работу онлайн-сервисы банка?
aimg Константин Широкун
Сбой в Ощадбанке: почему не работает приложение Фото: приложение Ощадбанка не работает из-за хакерской атаки (flickr.com)

Утром на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы из-за подозрения хакерской атаки. В ближайший час все онлайн-сервисы должны возобновить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ощадбанка.

Читайте также: Украина требует от Венгрии немедленно вернуть похищенные средства Ощадбанка

"Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - заявили в "Ощадбанке".

Отмечается, что продолжается техническая проверка всех систем, в течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.

"Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", - добавили в пресс-службе банка.

Обновление сервисов Ощадбанка

Напомним, ранее Ощадбанк ввел ряд обновлений для клиентов. Теперь можно перевыпустить карту в цифровом формате без пластика, а премиальные Visa Platinum и Visa Infinite будут оформляться в гривне, долларах и евро.

Также мы писали, что Ощадбанк представил обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснил, кто может ее оформить и какие преимущества она имеет.

Кроме того, сообщалось, что срок действия платежных карт "Ощадбанка" автоматически продлили до 30 июня 2026 года. Речь идет о карточках, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

Также Ощадбанк начал новый проект по запуску собственного варианта искусственного интеллекта для общения с людьми. В рамках этого украинцев попросили помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ощадбанк Приложение Мобильный трафик
Новости
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС