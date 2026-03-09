Сбой в Ощадбанке: почему не работает приложение
Утром на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы из-за подозрения хакерской атаки. В ближайший час все онлайн-сервисы должны возобновить работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ощадбанка.
"Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - заявили в "Ощадбанке".
Отмечается, что продолжается техническая проверка всех систем, в течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.
"Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", - добавили в пресс-службе банка.
Обновление сервисов Ощадбанка
Напомним, ранее Ощадбанк ввел ряд обновлений для клиентов. Теперь можно перевыпустить карту в цифровом формате без пластика, а премиальные Visa Platinum и Visa Infinite будут оформляться в гривне, долларах и евро.
Также мы писали, что Ощадбанк представил обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснил, кто может ее оформить и какие преимущества она имеет.
Кроме того, сообщалось, что срок действия платежных карт "Ощадбанка" автоматически продлили до 30 июня 2026 года. Речь идет о карточках, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.
Также Ощадбанк начал новый проект по запуску собственного варианта искусственного интеллекта для общения с людьми. В рамках этого украинцев попросили помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.