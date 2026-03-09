Сбой в Ощадбанке: почему не работает приложение

Утром на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы из-за подозрения хакерской атаки. В ближайший час все онлайн-сервисы должны возобновить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ощадбанка.

"Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - заявили в "Ощадбанке".

Отмечается, что продолжается техническая проверка всех систем, в течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.

"Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", - добавили в пресс-службе банка.

Обновление сервисов Ощадбанка

Напомним, ранее Ощадбанк ввел ряд обновлений для клиентов. Теперь можно перевыпустить карту в цифровом формате без пластика, а премиальные Visa Platinum и Visa Infinite будут оформляться в гривне, долларах и евро.

