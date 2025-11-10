ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Ощадбанк" обновляет сервисы: что изменится для клиентов уже в ноябре

Понедельник 10 ноября 2025 13:03
UA EN RU
"Ощадбанк" обновляет сервисы: что изменится для клиентов уже в ноябре "Ощадбанк" объявил об изменениях (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Государственный "Ощадбанк" сообщил о ряде важных изменений для своих клиентов, которые вступят в силу уже в ноябре 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Ощадбанка" в Facebook.

Перевыпуск карт и цифровые сервисы

Теперь клиенты смогут перевыпустить имеющуюся карту и превратить ее в цифровую без пластикового носителя. Новая карта сразу будет доступна в приложении "Мобильный Ощад".

Кроме того, благодаря интеграции с Дія.Підпис, пользователи смогут подписывать документы при открытии счета прямо в мобильном приложении.

Премиальные карты в трех валютах

Обновление коснулось и премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite - они станут цифровыми. Клиенты смогут оформлять их в:

  • гривне;
  • долларах;
  • евро.

По словам банка, это упростит расчеты за рубежом.

ОщадРау на iPhone

Еще одно нововведение касается OschadPay на iPhone. Владельцы торговых точек теперь могут принимать бесконтактные платежи без POS-терминала, только с помощью смартфона.

Цель изменений

В пресс-центре банка отметили, что изменения внедряются для упрощения операций и улучшения сервиса клиентов, чтобы все транзакции проходили быстрее и удобнее.

На зображенні може бути: телефон та текст"Ощадбанк" обновляет свои сервисы (фото: "Ощадбанк"/Facebook)

Читайте также о том, что летом "Ощадбанк" начал новый проект по запуску собственного варианта искусственного интеллекта для общения с людьми. В рамках этого украинцев попросили помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.

Ранее мы писали о том, что "Ощадбанк" требует от России компенсации за потерянные активы. В случае отказа дело передадут в международный арбитраж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Банки
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа