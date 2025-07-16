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"Ощадбанк" запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшего

Среда 16 июля 2025 10:42
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"Ощадбанк" запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшего "Ощадбанк" создал двух ИИ-помощников и просит выбрать лучшего (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Ощадбанк" начинает новый проект - запускает собственный вариант искусственного интеллекта для общения с людьми. При этом украинцев просят помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Facebook.

Зачем "Ощадбанку" искусственный интеллект

Чиновник рассказал, что сегодня в "Ощадбанке" начинается новый интересный проект.

"Выглядит он шутливо, однако на самом деле является достаточно серьезным", - отметил Наумов.

Он пояснил, что речь идет о запуске собственного варианта искусственного интеллекта (ИИ) для общения с теми, кто хочет больше знать:

  • о банке;
  • о банковской системе;
  • о финансовом мире в целом.

Как выбрать лучшего ИИ-консультанта

Наумов призвал граждан помочь "Ощадбанку" стать лучшим и пообщаться с двумя "кандидатами на должность" ИИ-консультанта:

  • с господином Ощадом;
  • с Ощадиком.

"Перейдя по ссылке... вы можете задать нашему ИИ вопрос о деньгах, который вас интересует. И получить даже два ответа - от двух ИИ", - отметил глава банка.

Он пояснил, что один ответ - от господина Ощада - будет более классическим, "в форме банковского скрипта". Другой - от Ощадика - неформальный и с юмором.

"На странице проекта вы можете проголосовать за того ИИ-консультанта, который вам понравился больше всего", - сообщил Наумов.

Уточняется, что среди всех, кто протестирует сервис и проголосует за фаворита, "Ощадбанк" разыграет тематические подарки.

"Эта активность поможет нам понять, как банку развивать наши диджитал-сервисы и каким образом нам лучше общаться с нашими любимыми клиентами", - подчеркнул председатель правления "Ощадбанка".

&quot;Ощадбанк&quot; запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшего&quot;Ощадбанк&quot; запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшегоПубликация Наумова (скриншот: facebook.com/sergii.naumov.7)

Напомним, ранее в "Ощадбанке" запустили обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснили, кто и как может ее оформить.

Кроме того, клиентам государственного сберегательного банка Украины был продлен срок действия карт (хотя некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение).

Вместе с тем "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации - на фоне стремительного роста мошеннических схем.

Читайте также, какую важную функцию запустил "Ощадбанк" для предпринимателей и бизнесменов.

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