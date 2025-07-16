"Ощадбанк" запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшего
"Ощадбанк" начинает новый проект - запускает собственный вариант искусственного интеллекта для общения с людьми. При этом украинцев просят помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Facebook.
Зачем "Ощадбанку" искусственный интеллект
Чиновник рассказал, что сегодня в "Ощадбанке" начинается новый интересный проект.
"Выглядит он шутливо, однако на самом деле является достаточно серьезным", - отметил Наумов.
Он пояснил, что речь идет о запуске собственного варианта искусственного интеллекта (ИИ) для общения с теми, кто хочет больше знать:
- о банке;
- о банковской системе;
- о финансовом мире в целом.
Как выбрать лучшего ИИ-консультанта
Наумов призвал граждан помочь "Ощадбанку" стать лучшим и пообщаться с двумя "кандидатами на должность" ИИ-консультанта:
- с господином Ощадом;
- с Ощадиком.
"Перейдя по ссылке... вы можете задать нашему ИИ вопрос о деньгах, который вас интересует. И получить даже два ответа - от двух ИИ", - отметил глава банка.
Он пояснил, что один ответ - от господина Ощада - будет более классическим, "в форме банковского скрипта". Другой - от Ощадика - неформальный и с юмором.
"На странице проекта вы можете проголосовать за того ИИ-консультанта, который вам понравился больше всего", - сообщил Наумов.
Уточняется, что среди всех, кто протестирует сервис и проголосует за фаворита, "Ощадбанк" разыграет тематические подарки.
"Эта активность поможет нам понять, как банку развивать наши диджитал-сервисы и каким образом нам лучше общаться с нашими любимыми клиентами", - подчеркнул председатель правления "Ощадбанка".
Публикация Наумова (скриншот: facebook.com/sergii.naumov.7)
Напомним, ранее в "Ощадбанке" запустили обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснили, кто и как может ее оформить.
Кроме того, клиентам государственного сберегательного банка Украины был продлен срок действия карт (хотя некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение).
Вместе с тем "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации - на фоне стремительного роста мошеннических схем.
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