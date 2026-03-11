Приведет ли захват денег Ощадбанка к дефициту валюты в Украине? Что говорят в НБУ

Несмотря на захват денег Ощадбанка в Венгрии, ожидать дефицита валюты в Украине не стоит, НБУ проводит обмен безналичных денег на иностранные купюры в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что Национальный банк Украины 9 и 10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличные для подкрепления касс банков.

Цель таких операций - предотвратить возможный дефицит. Решение об их проведении было принято превентивно, учитывая трудности с доставкой наличной валюты из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии.

В последние дни наблюдался умеренный спрос на обмен банками наличности. Это может свидетельствовать о том, что банки имеют достаточный запас наличности.

"Национальный банк готов и в дальнейшем поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы", - добавили в НБУ.

Также отмечается, что такие операции никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.