Без комиссий и лишних расходов: "Ощадбанк" запустил важную новацию для украинцев

В "Ощадбанке" запустили обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснили, кто и как может ее оформить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

"Даже если вы не являетесь клиентом нашего банка", - уточнил Наумов.

При этом заказать "Мою кредитку" можно несколькими способами:

Глава правления "Ощадбанка" рассказал, что оформить карту "Моя кредитка" могут:

По словам эксперта, обновленная кредитная карта "Моя кредитка" - простой и честный финансовый инструмент без скрытых условий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что клиентам государственного сберегательного банка Украины - "Ощадбанка" - был продлен срок действия карт. Однако некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение.

Кроме того, на фоне стремительного роста мошеннических схем, "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации.

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