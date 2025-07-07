Без комиссий и лишних расходов: "Ощадбанк" запустил важную новацию для украинцев
В "Ощадбанке" запустили обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснили, кто и как может ее оформить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Преимущества обновленной кредитной карты
По словам эксперта, обновленная кредитная карта "Моя кредитка" - простой и честный финансовый инструмент без скрытых условий.
Среди ее преимуществ упоминаются следующие:
- отсутствие комиссий за снятие наличных и переводы между картами;
- отсутствие обязательного страхования;
- процентная ставка во время льготного периода (62 дней для стандартных операций и до 92 дней - для отдельных категорий) - 0,001% в месяц;
- кредитный лимит - от 5 000 до 400 000 гривен;
- минимальный ежемесячный платеж 5%;
- отсутствие расходов на обслуживание, снятие средств или пополнение счета.
Кто и как может оформить карту "Моя кредитка"
Глава правления "Ощадбанка" рассказал, что оформить карту "Моя кредитка" могут:
- граждане Украины в возрасте от 21 до 65 лет;
- с постоянным источником дохода;
- с отсутствием просроченной задолженности в других банках.
При этом заказать "Мою кредитку" можно несколькими способами:
- физически - в отделениях "Ощадбанка";
- онлайн - через мобильное приложение банковского учреждения.
"Даже если вы не являетесь клиентом нашего банка", - уточнил Наумов.
Публикация Сергея Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Напомним, ранее мы рассказывали, что клиентам государственного сберегательного банка Украины - "Ощадбанка" - был продлен срок действия карт. Однако некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение.
Кроме того, на фоне стремительного роста мошеннических схем, "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации.
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